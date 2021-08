Cierran el Pentágono tras tiroteo en plataforma de transporte

El Pentágono fue cerrado este martes, luego de un tiroteo cerca de una plataforma junto a la estación de metro de la instalación del Ejército.

Se reporta que al menos una persona “cayó” sin precisar si murió o resultó con heridas. Tampoco se indica si hay más personas afectadas.

El incidente ocurrió en una plataforma de autobús del Metro, el cual es parte del Centro de Tránsito del Pentágono, tuiteó la Agencia de Protección de la Fuerza de Protección.

“El Pentágono está actualmente cerrado debido a un incidente en el Centro de Tránsito del Pentágono. Estamos pidiendo a las personas evitar el área. Más tarde se dará mayor información”, tuiteó la agencia.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021