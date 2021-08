El robo de Tokio 2020: colombiano Yuberjen Martínez hizo que su rival japonés saliera en silla de ruedas, pero perdió la pelea [Video]

Yuberjen Martínez, ganador de la medalla de plata en la categoría minimosca en Río 2016, vio como sus esperanzas de volver a pelear por una presea olímpica fueron destrozadas por una decisión más que polémica en Tokio 2020. El colombiano perdió en los cuartos de final ante el japonés Ryomei Tanaka (4-1), a pesar de que este último salió en silla de ruedas debido al castigo que recibió.

Martínez dominó a Tanaka durante todo el combate: golpes de poder y certeros que dañaron al japonés. No obstante, los jueces consideraron justamente lo contrario. El japonés fue declarado vencedor de cuatro de los cinco round disputados.

La reacción de Yuberjen Martínez al terminar la pelea lo dice todo. Por su parte, para Tanaka fue una especie de alivio.

I don't believe this! Boxing is the worse and most corrupt sport of the world!!! @Olympics @Tokyo2020 @juegosolimpicos

I feel sorry for Yuberjen Martinez, he was our medal… I don't know what referees saw…

💛💙💔🇨🇴#Olympics #OlympicGames #Tokyo2020 pic.twitter.com/gmsLhE8oSL

— Jhoan Guzmán (@jhoanguzmanh) August 3, 2021