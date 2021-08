Reese Witherspoon vende su empresa ‘Hello Sunshine’ en $900 millones de dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hello Sunshine, la productora de Reese Witherspoon enfocada en mujeres y que ha brindado títulos como la aclamada serie ‘Big Little Lies’ que la propia Witherspoon protagoniza, fue adquirida por una nueva empresa que busca entrar en el mercado del streaming que se expande rápidamente en Hollywood.

No se revelaron los términos del acuerdo, pero el Wall Street Journal informó que el comprador es una compañía de medios respaldada por la firma de capital privado Blackstone y dirigida por ex ejecutivos de Disney, Tom Staggs y Kevin Mayer, que dieron alrededor de $900 millones de dólares por ella.

Si bien se ha producido este cambio de manos, lo cierto es que la actriz seguirá formando parte del consejo de administración junto a su compañera Sarah Harden.

“No podría estar más emocionado por lo que esto significa para nuestro futuro”, dijo Witherspoon en un comunicado.

Hello Sunshine, fundada en 2016, pretende ampliar su alcance con este acuerdo. Desde sus inicios la empresa cuenta con una productora de cine y televisión y una red de video bajo demanda.

“Me comprometo a seguir creando oportunidades para que los cineastas, autores y creadores de todos los orígenes y experiencias cuenten sus historias a su manera y lleguen a más audiencias que verán que sus historias son importantes”, destacó.

Su lista de próximos proyectos incluye películas de populares novelas, como Where The Crawdads Sing, de Delia Owens y Daisy Jones and The Six, de Taylor Jenkins Reid. Esta última será una serie de Amazon Prime.

Se trata, sin duda, de uno de los acuerdos más ambicioso de Hollywood y viene al tiempo cuando Netflix, Disney+, HBO Max y otras plataformas compiten para expandir sus servicios de transmisión, hambrientos por contenido.