Britney Spears quedó atrapada en un baño y se lo tomó con bastante humor

A través de sus redes sociales, Britney Spears relató la odisea que vivió el lunes por la noche al quedarse encerrada en el baño a las 2 de la madrugada. La cantante estaba por darse un baño para relajarse cuando la puerta se trabó y tuvo que acudir a la seguridad del vecindario en donde vive para que puedan ayudarla a salir de allí.

“A las dos de la mañana decidí tomar un baño. Tengo una nueva loción con esencia y quería ponérmela porque me ayuda a dormir mejor”, comenzó su relato. “Fui al baño y miré la tasa con café que había quedado allí desde la mañana y pensé, ‘que asco’, pero no lo tiré. Después busqué mi jabón para la cara y no lo pude encontrar por ningún lado”, continuó.

“Me volví loca buscándolo por unos 15 minutos hasta que me di cuenta de que probablemente estaba en el otro baño, pero cuando fui a abrir la puerta… ¡Estaba trabada! Pensé: ‘ok, es un baño, puedo abrir la maldita puerta’, pero no ¡El cerrojo estaba trabado!”, contó poniéndole suspenso a la historia.

La cantante inmediatamente pensó en pedir ayuda a su novio que estaba durmiendo cerca, pero recordó un pequeño detalle. “Incluso cuando hay terremotos no se levanta”. Desesperada comenzó a hacer ruido. “Grité, ‘¡Hey! Ven a abrir esta estúpida puerta’, pero solo había silencio… a la cuarta vez se levantó y preguntó: ‘¿Qué pasa?’, y le dije, ‘Estoy acá y no puedo salir’”.

“Intentó abrir la puerta con una lapicera… pero yo agarré mi teléfono y llamé a los de seguridad para decirles que vengan. Pasaron 15 minutos hasta que me dijeron que mandaban a alguien, y 10 minutos después, nada”, relató. “’Después me volvieron a decir que 10 minutos más. Mientras tanto limpié el baño, pensé en darme una ducha o hacer algo más, pero de repente vi la puerta… Simplemente la miré por primera vez con un deseo profundo de que se abra”.

“Mis ojos se abrieron grandes y la puerta estaba más clara, más vasta… Podía verla con claridad y brillo. ¡Por favor ábrete!”, describió sobre sus pensamientos en ese momento. “‘Estamos acá’, me dijeron… les pregunté cuanto tardarían en abrirla y me dijeron, ‘tal vez unos 10 minutos’. El café viejo de la mañana estaba ahí… me empecé a sentir mareada así que me lo tomé. Eso me hizo tomar energía y volver a hablar. ‘¿Siguen ahí muchachos?’… ‘Sí, acá estamos’, respondieron. ‘Apártate que vamos a abrir la puerta’. Y la abrieron ¡Finalmente la abrieron!”, culminó el relato.