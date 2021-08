Sabine Moussier está desesperada: lleva seis años viviendo con miedo debido a un acosador

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sabine Moussier explica que por más intentos que ha hecho para que una persona deje de acosarla, no ha tenido éxito, pues el acosador siempre termina averiguando sus nuevos números telefónicos y sabe de todos sus movimientos, luego de 6 años.

“Él sigue intentando e intentando, la verdad es que creo que es una persona que va a seguir toda la vida; pero es una persona que se hace pasar por otras personas y dice que ‘tu hermano, tu otro hermano, que todos los hermanos del mundo’, y además creo que es mujer.

“No se puede hacer mucho. Cambié de teléfono, cambié la línea, cambié absolutamente todo, pero pues sigue dando con toda mi información“.

La actriz presenta al lado de Adal Ramones y Mónica Dionne la obra “Dos Más Dos”, que iniciará temporada este sábado 31 de julio en la Ciudad de México, donde la villana de “La Mexicana y el Güero” asegura que no estaría dispuesta a hacer un intercambio de pareja como lo relata la puesta en escena.

“Lo único que he tenido sexual en este último tiempo han sido nuestros ensayos en la obra, donde (Adal Ramones) me agarra una ‘bubbie’.

“Yo soy celosa, insegura, ¡no! Yo me vuelvo loca, si me pasa una cosa así me corto las venas y yo creo que mato a mi ex marido, al perro y a todos los que pasen por ahí.

“Yo no podría con una situación así, además siempre, toda mi vida, y doy gracias a Dios por eso, (tengo) las bases morales que mi mamá me enseñó”.

Sabine tiene mucho interés en un hombre, pero la distancia entre ellos no ha permitido que surja un romance. “Traigo un ‘pegue’ por el otro lado pero tampoco es lo mío, entonces no. La verdad es que ahorita sí quiero mucho a una persona, pero es una persona que vive lejos. Y es que no funcionan las relaciones a distancia ni a la gente que no conoces, eso no funciona nunca.

“El día en que seamos novios es porque ese día vamos a haber llegado a mucho, pero ese día vamos a estar cerquita para poder tener una relación como se debe; si no se puede, seguiremos siendo amigos”.

