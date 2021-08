Adamari López rompe el silencio, en exclusiva el cambió de vida: 20 libras menos, ejercicios y su separación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López rompe el silencio y exclusiva habla de todo, por primera vez, desde que bajó 20 libras y desde que se separó de Toni Costa, el padre de su hija Alaïa, y su compañero en los últimos 10 años.

Desde hace más de 2 años, la presentadora de ‘Hoy Día’ se unió, como la primera embajadora latina, al programa de bajar de peso y vida sana de Oprah Winfrey WW (Weight Watchers)…. Más que un contrato comercial, para la presentadora era un gran desafío personal y en público.

La vimos comenzar a perder de peso y con la pandemia, subir, hasta que de repente, a la vista, tuvo un cambio repentino… Cada día más delgada, más saludable. Su vida personal también cambió, se separó de Toni Costa.

Comenzaron las rumores, las especulaciones y un silencio que aún lo hizo todo más grande y creíble. ¿Qué se decía? Que su repentina bajada de peso era porque se había hecho una operación bariatrica para no perder el contrato, y de su separación, desde que en su nuevo estilo de vida no quería un ‘hombre inmaduro’, hasta que nuevamente la infidelidad se había interpuesto en su pareja.

Las especulaciones se terminaron, ¿por qué? Porque en exclusiva Adamari López rompe el silencio y contesta y habla de todo: la verdad de cómo bajó 20 libras, y su actual relación con Toni Costa.

-¿Cómo han sido estos dos años y medio en donde decidiste formar parte de WW?

Adamari López: Feliz, emocionada. Desde el principio de ver si podía lograr esa meta que deseaba desde hace tiempo y como que de alguna manera no estaba enfocada al principio. Creo que WW fue una gran motivación para conseguir mi meta y enfocarme. Me sirvió como aliento y me puso en prioridad las cosas que quería lograr, y estoy súper contenta y súper feliz que aunque todo llevó su tiempo, ha sido un proceso que no me fue tan fácil, creo que está lleno de mucha satisfacción.

– Llevas dos años y medio con este cambio, pero los resultados se vieron muy rápido en el último tiempo, ¿qué crees que fue lo que te hizo el ‘click’ para lograr bajar?

Adamari López: Yo creo que fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma. En principio, cuando empecé con WW, rebajé como 10 libras, y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien. Vino la pandemia y yo creo que nos descolocó a todos en muchos aspectos, y tuvimos que reenfocarnos en todos los aspectos de la vida. Retomé como en Octubre, volví con una entrenadora diferente, y me sugirió que, al seguir con WW lo que podía hacer también era, además del ejercicio, reducir un poco las porciones que estaba comiendo, y eliminar por completo los refrescos, que yo no los había eliminado porque afortunadamente WW te permite agarrar de los alimentos que tu desees, lo que tú quieras, siempre y cuando te mantengas con tus puntos. Tomar refresco regular no me ayudó, entonces al eliminar esa azúcar, que es demasiada, y regulé las porciones, comer un poco menos y cosas que me beneficiaran más junto con la aplicación WW, que tiene recetas buenísimas y que he podido seguir.

-¿Cuánto haz logrado bajar en esta etapa?

Adamari López: Ahora mismo estoy casi 20 libras menos de cuando comencé hace un año y medio en WW. Mi coach ha sido también importantísima porque me ha ayudado a tenerme motivada. Ha sido una persona súper linda conmigo, todos los lunes nosotros nos llamamos y tenemos como esa charla de cuáles son las metas de la semana. Ella se preocupa y me manda alertas de que me acuerde también dormir bien, porque el dormir también es parte importante del proceso… Obviamente con Alaïa he hecho un montón de cosas que no ha ayudado, corremos bicicletas juntas, hacemos meditaciones, ha sido también una gran aliada, con toda su energía, en lograr que yo tenga mi cometido de llegar a esa meta que todavía me falta, pero voy por muy buen camino.

-¿Cómo Alaïa percibe, desde su visión de hija, y desde la visión a su edad, todo este proceso?

Adamari López: Ella no tiene, y nunca le hemos creado la conciencia de gordo o flaco sino de un estilo de vida saludable, y ella sí me ha visto haciendo ejercicio, bailando con ella, en la bicicleta, entrenando, me veía duro entrenar con Yas, me ve duro entrenar con Jossy, y eso es en lo que se enfoca, la parte de la meditación que nos gusta mucho, que lo hacíamos antes en lugares diferentes y que ahora a ella le ha dado todas las noches, obviamente antes de acostarnos, hacemos la meditación y por ahí nos quedamos dormidas. Pero no lo ve como algo de una cosa para bajar de peso sino como un estilo de vida saludable, cuando queremos que ella pruebe algo es porque queremos que ella sea fuerte, se alimente bien o para que pueda tener energía para ir a la escuela, no la enfocamos en el peso sino en la calidad de vida que puede tener si come cosas saludables.

– ¿Qué encontraste en WW que no habías encontrado antes o que no habías encontrado en otros lugares?

Adamari López: Encontré en WW que puedo comer realmente lo que yo quiera (risas), que esa es mi responsabilidad. Tengo que ser consciente de lo que como o no como, y ellos nos dan una guía, con muchas recetas de cosas saludables, pero también tu puedes poner los puntos de las cosas que tu comes y las puedes traquear porque todo tiene un código de barra y tú lo puedes contabilizar. A mí se me hacía difícil tener una dieta donde tengo que comer solamente la proteína o no puedo comer los carbohidratos, aquí si puedo comer en las porciones adecuadas, y eso me llamó mucha la atención. Yo soy muy mala para seguir una dieta, eso no es una dieta, es un estilo de vida para cuando tu logres tu peso, después tú puedas seguir manteniéndolo… Aquí, por ejemplo, me doy mi gusto de mi arroz que me fascina pero me como un ¾ de tasa, ¼ de tasa, un poquito, no es para hartarme, sino es para darme un gustito de algo que está en mis puntos, y ahí le puedo entonces añadir también la proteína, los vegetales. Ahora mismo solamente estoy tomando agua, eliminé los refrescos por completo… Me ha mantenido en esta etapa muy firme para poder lograr mi propósito.

– Ada, con la baja de peso más acelerada o más visible en el último tiempo, comenzaron los rumores de si te habrías hecho una operación bariatrica, ¿te hiciste una cirugía para dar el empuje o es solo alimentación y ejercicio?

Adamari López: No me he hecho ninguna operación bariatrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, bueno estuve en el hospital por la experiencia tan mala que me dio de la influenza, pero nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer… Pienso que la gente, para ellos es un proceso rápido, para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr. A veces digo que me pongo cosas pegadas, y no se ve que tengo barriguita por ejemplo todavía. Yo no he llegado, he ido logrando con ejercicios y con la alimentación llegar una mejor posición, pero todavía me falta. Mi hermana, por ejemplo, se hizo una hace muchos años atrás (una bariatrica) y es diferente, yo no me veo como alguien que se ha operado, no sé que verá la gente, pero tampoco está en mí, ni salir a aclarar, ni decir. Al final que la gente piense lo que quiera, y yo lo quiero es estar saludable y estar bien, y no se puede complacer a nadie… Si uno está flaco es porque se hizo una bariatrica pero no ven ningún esfuerzo según ellos, y si entonces está gordo es porque está gordo y no hace.

No se puede complacer a nadie, así que hablen lo que quieran, no importa, yo voy a seguir enfocada en estar bien y en mantenerme eso que he estado haciendo, enfocada hacer ejercicios todos los días. Lo fines de semana salgo y corro en ayunas, y después voy y me como mi proteína, mi huevo hervido, pero a mi paso, yo pienso que voy todavía más lento de lo que la gente a lo mejor ve, he podido lograr cosas.

-¿Hacia dónde quieres llegar, tienes una meta?

Adamari López: Quiero llegar como a 118 libras que todavía es más de lo que yo pesaba cuando estaba más jovencita, como que mi peso ideal sería de joven que era entre 100 y 105, no creo que llegue ahí, todavía me falta llegar a las 118 libras pero bueno por ahí voy.

-Ada, ¿estás feliz?

Adamari López: En la parte que estoy haciendo en mi momento en WW, sí estoy feliz y muy enfocada por los logros y esperando obviamente lograr más.

– ¿Y en general?

-Adamari López: Enfocada en tener una vida saludable, estoy bien, estoy poco a poco, bien… En estos momentos me enfoqué en la salud, mi hija, mi trabajo, seguir adelante, no perder lo que he logrado hasta ahora, no distraerme con otras dificultades que puedan haber, y mantenerme enfocada en esta vida, en alimentarme bien, en hacer cosas como con mi hija, en disfrutar el trabajo. Y en proyectos nuevos que vienen pronto y que también me dan mucha ilusión.

-Tú estás enfocada hoy en tu salud, en tu trabajo, en los proyectos que vienen, ¿el resto de tu vida la mantienes en hold, que la vida se vaya dando o das por terminadas etapas, como por ejemplo, el amor con Toni?

Adamari López: No sé… Yo estoy en hold, no sé qué te pueda decir, este es un momento de incertidumbre, en ese aspecto, y le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas es lo que más puedo decir.

Como seres humanos todos podemos lograr lo que queremos, en todos los aspectos, aunque nos cuesten trabajo, aunque haya momentos dolorosos, momentos difíciles, si nosotros trabajamos por nuestras metas solo tenemos que tener un buen enfoque en la salud, en el amor, en el trabajo, en todo. Hay que respetarnos como seres humanos en todos los aspectos, en lo que comemos, en lo que hacemos a nuestro alrededor y en la parte del amor. El respeto a nosotros mismos en todos los aspectos nos puede llevar a muchos buenos lugares y en eso estoy.