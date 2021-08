Arantxa Loizaga es la nueva víctima: recibe terribles comentarios por su vestuario en Hoy Día

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante varios años Adamari López fue la víctima predilecta de los famosos expertos en moda de las redes sociales. Algunos los llaman “haters” mientras que otros, como Carolina Sandoval, se refieren a ellos como “lombrices digitales”. Hoy, parece ser que este selecto grupo de conocedores del buen vestir acogió como nueva víctima a la presentadora de noticias Arantxa Loizaga.

La periodista posó junto a Adamari López, Chiquibaby y Nacho Lozano. Y aún cuando todos recibieron mensajes de cariño y apoyo por su trabajo en el matutino de Telemundo, Hoy Día, muchos se concentraron en el particular vestuario de Arantxa Loizaga, quien para este jueves decidió llevar una falda amarilla combinada con una camisa naranja y zapatos estilo escarpín de tacón en color negro.

Hay que señalar que el look en sí es bastante particular y que probablemente la elección del calzado no fue la adecuada. Sin embargo, los mensajes del público han sido desalentadores, aunque como con Adamari López, éstos están tratando de llamar la atención, en primera instancia, del equipo de vestuario.

Así los mensajes… aunque aquí parece que ni Adamari López o Chiquibaby salieron bien paradas. Ah, pero de Nacho Lozano nadie dijo nada:

“Por favor el vestuario… No hay necesidad de decir de quién. ¡Cómo tienen el valor de vestir a alguien así, y ella de aceptar!”

“Por favor ayuden a la grandota a escoger su ropa. Viste horrible”.

“Todas visten horrible. Es raro cuando se visten bonitas. Yo quisiera saber quién las viste para meterlos presos. Qué vestidos tan feos”.

“De verdad, en el estudio no hay camerinos con espejos. Esa mujer se a puesto dos colores que están para llorar y para colmo zapatos negros”.

“La grandota que tú dices se llama Arantxa @arantxaloizaga y es la más profesional de todas. Tiene carrera como periodista, tiene talento, aporta mucho al televidente, así que no importa como vista. Las demás Chismosas @adamarilopez y @chiquibabyla a ellas sí por favor que las vistan bien, porque solo puro chisme ofrecen”.

