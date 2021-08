Cancelan evento New York Auto Show por coronavirus: segundo año consecutivo

“Es con gran decepción que el próximo Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2021 en el Centro de Convenciones ’Jacob K. Javits’ ha sido cancelado debido a la creciente incidencia de la variante COVID-19 Delta y al aumento de las medidas anunciadas recientemente por funcionarios estatales y locales para detener su propagación”.

Así informaron en un comunicado ayer los organizadores la cancelación por segundo año consecutivo del máximo evento automotor que se celebra tradicionalmente en NYC desde hace más de un siglo. Estaba convocado del 20 al 29 de agosto y ahora la próxima fecha opcional prevista es abril de 2022.

“Como custodios del New York Auto Show por 121 años, estamos comprometidos a brindar un entorno seguro para todos, incluidos los asistentes, los expositores y los miles de hombres y mujeres que organizan el espectáculo. En las últimas semanas, y especialmente en los últimos días, las circunstancias han cambiado, lo que dificulta la creación de un evento con el alto nivel que nosotros y nuestros clientes esperamos”, comentó el presidente del evento, Mark Schienberg.

El portavoz Chris Sams dijo que la decisión de cancelar se hizo antes de que los automóviles pudieran enviarse al enorme centro de convenciones del West Side de Manhattan.

La exposición ha atraído tradicionalmente a más de 1 millón de visitantes al Centro Javits, detalló New York Post. Según el comunicado, los asistentes generalmente toman “decisiones de compra importantes” basadas en la exhibición, pasando hasta cinco horas viendo los autos mostrados, pues 72% de ellos están procurando un vehículo nuevo y toman una decisión de compra durante los siguientes 12 meses.

For the good of NYC, our attendees, and all show workers, the 2021 #NYIAS has been canceled.

Please review our official press release here for additional information: https://t.co/ZZgimF6pLq pic.twitter.com/roR9OkUNPD

— New York Auto Show (@NYAutoShow) August 4, 2021