Laura Flores no esconde las cirugías que le han practicado, pero aclara que todo ha sido con moderación

Para hablar de los arreglos que se ha hecho en la cara o busto, Laura Flores es franca, no esconde las cirugías que le han practicado con tal de lucir más fresca, aunque aclaró que todo ha sido con moderación.

La cantante, quien está celebrando 44 años de trayectoria artística con un nuevo sencillo titulado “Decir te Amo”, reconoció que todo en exceso es malo.

“Los arreglos que me ha hecho (el cirujano) han sido muy moderados: los ojos, párpados, cuello. Este tipo de cosas que lo que quieres es verte mejor, pero que no como eternamente joven porque no me va, pero sí me quiero ver fresca“, expresó Laura.

La también actriz dijo sentirse muy contenta con la imagen que luce actualmente a sus 57 años.

“Gracias a Dios la gente ha sido benévola (con sus comentarios), digo, se vale ¿no? Yo tengo un montón de amigas que no son artistas, que son mamás o ejecutivas de una empresa y casi todas se han hecho algo y se me hace muy padre. Yo digo en broma: ‘¿si no de qué viven los cirujanos plásticos sin nosotras?”.

La intérprete compartió que las cirugías no son mágicas, que siempre hay una disciplina que complementa el trabajo de un buen médico.

“No hay magia, uno se tiene que cuidar“, aseguró. “Yo soy muy disciplinada con mis horarios de sueño, mi alimentación, con el ejercicio. No alcohol, no drogas, no cigarro. Si J.Lo no fuera la mujer disciplinada que es, no se puede. Hay una serie de cosas que uno debe hacer para cuidarse, conozco muchas liposucciones arruinadas”.

Recientemente a Laura le cambiaron los implantes de busto que le pusieron desde 1992.

“Estoy muy contenta porque se los pedí a mi cirujano más chicos y hacerlos más pequeños no es algo fácil. Estoy muy agradecida porque se ven normal, natural, no me interesa traer la garganta de fuera”, dijo. “Desde chiquita siempre fui muy plana, me siento contenta con lo que tengo y pues trato de ser muy moderada”.

Sabe que cada persona decide qué ponerse o quitarse, pero en el caso de ella cuenta con la asesoría de un profesional.

La cantante también se mostró feliz por entregar nueva música a sus seguidores que han permanecido fiel a su carrera.

“Estoy aprovechando que es mi aniversario, tengo 44 años como artista, ¡son un chorro de años! y por eso estoy sacando esta canción que escribí hace tiempo”, compartió la artista, quien participa en MasterChef México de TV Azteca.

“Decir te Amo” es un tema que invita a creer en el amor y a volver a encontrar a la persona ideal.

“Yo estoy feliz porque encontré a un hombre que, en primer lugar, me aguanta, me quiere y lo quiero, y eso es la clave”, dijo Laura al hablar de su esposo Matthew Flannery, con quien se casó en diciembre pasado.