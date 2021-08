Wentworth Miller, protagonista de ‘Prision Break’, revela que fue diagnosticado con autismo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Wentworth Miller, famoso por interpretar a Michael Scofield en la serie ‘Prison Break’, reveló que hace un año le detectaron autismo.

Instagram, donde apenas cuenta con tres publicaciones y más de 2 millones de seguidores, fue la plataforma que el actor utilizó para hablar sobre su diagnóstico.

Con total sencillez, ha reconocido que padece trastorno del espectro autista (TEA), algo sobre lo que ha querido reflexionar compartiendo una instantánea completamente en blanco, ejemplo de que lo importante se encontraba en las palabras que estaba a punto de pronunciar.

“Como a todo el mundo, la vida en cuarentena me ha arrebatado ciertas cosas. Pero en la soledad/aislamiento, me he encontrado con regalos inesperados. Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo, precedido por un autodiagnóstico y seguido por un diagnóstico formal. Fue un proceso largo y defectuoso”, escribió Wentworth.

En su largo mensaje continúa comentando con todo tipo de detalles y, sin tapujos ni complejos, cuál es su situación y cómo se encuentra.

“Fue un ‘shock’, pero no una sorpresa. Soy un hombre de mediana edad, no un niño de cinco años. Y reconozco que el acceso a un diagnóstico es un privilegio del que muchos no disfrutan”, señaló.

A pesar de brindar información respecto a su trastorno, también destacó que su intención no es ponerse en los zapatos de un experto en el tema, ya que aún le falta mucho por aprender y descubrir.

“No sé lo suficiente sobre el autismo. (Hay mucho que saber), no quiero correr el riesgo de convertirme de repente en una voz fuerte y mal informada. Sólo quiero levantar la mano y decir: ‘Estoy aquí. He estado (sin darme cuenta)’”, explicó en el post.

Asimismo, aseguró que no cambiará su situación actual porque ser autista no le tiene que restar nada de su vida actual ni tampoco de su personalidad.