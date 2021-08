Beyoncé publica una imagen nunca antes vista de Meghan Markle cuando era pequeña

Siempre es agradable cuando la gente te felicita en tu cumpleaños y para los 40 años de Meghan Markle, sus amigos más cercanos entre ellos, destacadas celebridades, no se olvidaron de esta fecha y le enviaron sus mejores deseos en su día especial.

Como lo hizo Beyoncé que realmente fue de una manera muy singular, pues en su mensaje de felicitación incluyó la instantánea más dulce de Meghan cuando era pequeña.

La foto inédita que la cantante compartió a través de su sitio web muestra a la esposa del príncipe Harry con un vestido azul y una diadema de flor que adorna su cabello rizado.

El cumpleaños de Meghan coincide con el del expresidente Barack Obama y el actor Michael Ealy, quienes también fueron conmemorados en la página de la esposa de Jay-Z.

Markle decidió celebrar su cumpleaños número 40 de una forma poco convencional, pues a través de las redes sociales lanzó una campaña enfocada en ayudar a las mujeres a reincorporarse al mercado laboral tras la pandemia.

A message from the Queen. @Beyonce sends 40th birthday wishes to Duchess Meghan via her official website… pic.twitter.com/IVMuzOoiSg

— Omid Scobie (@scobie) August 4, 2021