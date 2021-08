Leonardo DiCaprio acusa a México de no proteger a los últimos ejemplares de la Vaquita Marina

Leonardo DiCaprio arremetió en contra del actual gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por la falta de acciones para proteger a la Vaquita Marina, una especie en peligro de extinción y que el actor siempre ha defendido.

El famoso firmó un acuerdo en 2018 con el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, para cuidar los 30 ejemplares restantes en ese país, pero hoy, tres años después, se olvidó el trato y sólo quedan 10 Vaquitas Marinas.

A mediados de julio, se dio a conocer que el gobierno puso fin a la política de mantener una zona libre de pesca, la zona alrededor de donde se encuentran las últimas Vaquitas Marinas. Esto las vuelve vulnerables a las redes de enmalle o agalleras.

Además, adjuntó una investigación realizada por expertos biólogos marinos, quienes manifestaron lo siguiente:

La preocupación por el medio ambiente no es algo nuevo, pero fue apenas hace unas décadas cuando la humanidad comenzó a darse cuenta de que estamos en peligro de destruir la civilización si no se logran reducir los excesos de la sociedad industrial. Es por eso que DiCaprio fue contundente y se dijo decepcionado por las autoridades mexicanas por no evitar la extinción de la Vaquita Marina.

The Vaquita porpoise is the most endangered marine mammal in the world. Yet, the Mexican government has lifted the ban on fishing in its habitat, effectively ensuring that the remaining 10 or so porpoises will die in gillnets: https://t.co/YIuN4Qay0l

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 5, 2021