Aaron Carter se desnudará en un show de Las Vegas

El próximo proyecto de Aaron Carter lo llevará hasta Las Vegas para participar en la nueva producción de un musical gay titulado ‘Naked Boys Singing!’, que se estrenará el próximo 8 de septiembre en el teatro Jewel Box de la ciudad del pecado.

Lo más distintivo de la obra es que todos los miembros del elenco aparecen completamente desnudos sobre el escenario mientras actúan.

El cantante afronta este desafío profesional con una tranquilidad absoluta, a pesar de las críticas que ya ha desatado su fichaje y de la perspectiva de pasarse alrededor de 60 minutos sin ropa frente a un grupo de desconocidos.

No es difícil encontrar a Carter desnudo. Tiene una página de OnlyFans así que cuenta con experiencia a la hora de desnudarse gracias a su trabajo en la plataforma en la que comparte fotografías y vídeos subidos de tono con los suscriptores dispuestos a pagar $15 dólares al mes.

“A mí me encanta usar OnlyFans. Solo he trabajado como modelo en esta plataforma durante un año y la gente me anima mucho. Te hacen sentir más atractivo y más a gusto contigo mismo. Es la red social que más me gusta. No es una cuestión de dinero; lo importante son los fans”, afirmó para el medio.