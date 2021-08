Ecuatorianos celebrarán primer desfile tras la pandemia en Queens con llamado a uso de máscaras y vacunarse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de la preocupación que ha generado en los últimos días el auge de la variante Delta, que ha desencadenado el aumento de contagios de COVID-19 en Nueva York, la ciudad continúa dando nuevos pasos de cara a su reactivación, y al regreso a la nueva “normalidad”. Y este domingo 8 de agosto, los ecuatorianos volverán a poner colorido, sabor y orgullo a las calles de Queens, con el regreso de su tradicional Desfile Ecuatoriano, el primero que reaparece en la Gran Manzana luego de que se levantaran la mayoría de restricciones en junio pasado.

Y vestir a Queens nuevamente con el folclor, las tradiciones, la belleza y la presencia de Ecuador, sin duda emociona a muchos connacionales del país de los Galápagos, el hornado y gente pujante, que ven en este festejo, que comenzará en la calle 69 con Northern Boulevard y terminará en la calle 87, como un respiro en medio de tantos meses difíciles, llenos de dolor.

“Ya era hora de que nos permitieran volver a sentirnos vivos y poder salir a celebrar nuestra cultura con otros ecuatorianos”, aseguró Julio Romero, originario de Cuenca, quien advirtió que ya armó plan familiar para asistir este domingo al evento, en compañía de sus dos hijas, su esposa y sus padres, quienes están de visita. “Ya quedamos que el domingo vamos a estar allá antes del mediodía, que es cuando empieza el desfile y vamos a celebrar que estamos vivos y que estamos juntos… y también es una manera de mostrarle al COVID que aunque quiso destruirnos, aquí seguimos de pie, vacunados y fuertes para seguir adelante”.

Ángel Guatamber, originario de la ciudad de Azogues, al sur de Ecuador, también se mostró optimista de que se hayan reactivado los desfiles nacionales en Nueva York, y aunque no ocultó el orgullo que siente de saber que su país tuvo el privilegio, que otros neoyorquinos como los colombianos y peruanos no pudieron tener para festejar sus fechas patrias con una ‘parada’, aseguró que lo más importante es celebrar con medidas.

“Creo que después de tantos meses de esta pandemia tan dura, es bonito ver que podamos tener un desfile y salir a honrar a nuestra cultura, pero espero que la gente realmente esté bien organizada y siga las reglas de distanciamiento y uso de máscaras, porque el COVID no se ha ido, y no tendría sentido celebrar para enfermarnos”, comentó el joven, quien reveló que la pandemia lo puso contra las cuerdas y tuvo que sacar a relucir un sello de los ecuatorianos: la fortaleza.

“La pandemia nos golpeó muy duro a los ecuatorianos de por acá. Gracias a Dios yo no perdí familiares, pero lo peor que me hizo fue dejarme sin el empleo que tuve por 12 años en un restaurante de Manhattan. Eso me dolió mucho”, confesó el ecuatoriano, quien tiene un puesto comercial en Corona Plaza, en la calle 103 y Avenida Roosevelt.

“Pero como somos la gente de mi país, uno en momentos difíciles aprende a sacar las fuerzas y a ser creativo para no morirnos de hambre. Así que empecé un negocito vendiendo cosas que ahora ha crecido más y que me da para comer y pagar la renta. Nos tocó reinventarnos y no nos dejamos caer”, agregó Ángel.

“El COVID todavía asusta”

Y a pesar de que Bianca Saeteros se declara orgullosamente ecuatoriana, la vendedora de mochilas y artículos de bisutería de Queens, es de las que considera que hacer un desfile justo cuando hay más de 1,300 contagios diarios nuevos de COVID es muy riesgoso.

“Creo que la gente tiene buenas intenciones de celebrar, pero me preocupa que la Ciudad esté promoviendo desfiles ahora mismo cuando estamos casi en una nueva ola del virus y los contagios van aumentando. No creo que eso esté bien”, comentó la comerciante, quien hizo un llamado a que sus paisanos a que eviten aglomeraciones y no se confíen tanto. “El COVID todavía asusta y creo que hacer reuniones grandes no es nada bueno, por lo que lo que nos queda es usar nuestras máscaras y protegernos”.

Una inquietud similar manifestó la joven ecuatoriana Marcela Rodríguez, quien dijo que estará en el Desfile “solamente de corazón, pero no en cuerpo presente”, porque prefiere evitar riesgos.

“La ciudad está pasando por momentos difíciles, y aunque todos queremos que las cosas vuelvan a la normalidad, de lo que hagamos hoy, depende el mañana, por eso no me gusta la idea de ver desfiles ahorita, pero entiendo que mis paisanos quieren sentir que no están enjaulados, y los entiendo, pero hay que cuidarnos”, dijo la estudiante.

Organizadores toman medidas de seguridad

Y sobre las preocupaciones manifestadas, los organizadores del evento explicaron que se están tomando muy en serio el tema de la seguridad, por lo que, siguiendo pautas y recomendaciones de las autoridades de Salud de Nueva York, están haciendo un llamado a quienes asistan al evento a que usen máscara todo el tiempo y mantengan el distanciamiento social.

Así lo advirtió Oswaldo Alfredo Guzmán, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano, quien dejó claro que aunque la misión del Desfile del domingo es promover la cultura y las tradiciones de su país, este año también será promover la salud y las protecciones.

“Estamos muy contentos y muy felices de tener esta oportunidad de volver a hacer nuestro desfile, después de esta pandemia tan horrible. Estamos orgullosos de poder salir a la calle, tratar de quitarnos los presagios que teníamos y haber convencido a las autoridades y a la policía para que nos apoyara en nuestro deseo de realizar esta gran parada, pero también tenemos en mente que nos debe guiar la seguridad”, aseguró el líder cívico de Ecuador. “Queremos que la Northern Boulevard se vuelva a vestir de amarillo, azul y rojo, pero que lo hagamos bien, cuidándonos unos a otros y usando máscaras”.

El presidente del Comité Cívico Ecuatoriano fue más allá e incluso recomendó a quienes no están todavía vacunados contra el COVID que mejor se queden en casa, a menos que quieran asistir para ponerse la vacuna, pues el Desfile servirá además como espacio para promover una jornada de vacunación.

“Sabemos que la vacuna es lo que más seguros nos pone a todos con esto del COVID y por eso vamos a tener un punto de vacunación en la calle 69, donde empieza el desfile, y otro en la calle 85, al lado de la tarima para que todos los que deseen hacerlo pasen y se vacunen”, agregó Guzmán.

El líder cívico ecuatoriano mencionó que en el desfile habrá 13 carrozas, al igual que grupos folclóricos, orquestas, y exreinas ecuatorianas de ediciones anteriores. Asimismo destacó la presencia de grupos religiosos que honrarán a las vírgenes de la Nube y el Cisne.

“La idea es que la pasemos bien, que celebremos, pero también que tengamos conciencia conservando el distanciamiento y aunque las autoridades no están obligando a la gente a usar máscaras, yo les pido que las usen; colaboremonos entre todos, como ejemplo de buenos ecuatorianos”, recalcó Guzmán, quien mencionó que esperan hasta 30,000 personas en el evento. “Aprendamos a cuidarnos para poder acabar de una vez por todas con esta pandemia, para que así podamos el próximo año celebrar un Desfile sin restricciones y mucha más alegría”.

Datos del Desfile Ecuatoriano en Queens