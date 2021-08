Sobrevivientes del COVID-19 marchan por el Puente de Brooklyn para concientizar sobre las secuelas de la pandemia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hasta este viernes y luego de 19 meses de la aparición de un ‘extraño virus’ en el mundo, se cuentan de manera oficial 33,570 fallecidos a causa de complicaciones con el coronavirus en la Gran Manzana. En los últimos dos días, todavía se reportaron 11 fallecimientos, mientras las autoridades de Salud tratan de alentar más el ritmo de la vacunación.

Cuando la temida variante Delta está en el escenario y la curva de fatalidades se mantiene aplastada al mínimo, centenares de neoyorquinos que perdieron a sus familiares y en muchos casos no pudieron participar en ceremonias para darle sepultura, realizarán este sábado una marcha sobre el Puente de Brooklyn, como parte del día de ‘Acción Nacional de Sobrevivientes del COVID-19’.

Uno de ellos será el veterano de guerra puertorriqueño Pablo López, de 42 años y quien perdió a su madre en la primavera del 2020 cuando Nueva York fue el epicentro de la pandemia, y está motivado a integrarse de una manera activa a una coalición para empujar la creación de un monumento en algún lugar de la ciudad, que permita recordar a las próximas generaciones el dolor y el duelo que sigue intacto en miles de miles de sobrevivientes.

“Mi mami murió el 5 de abril del 2020 cuando en Nueva York todo estaba cerrado. Se sentía mal y los médicos nos dijeron que no la lleváramos al hospital porque no tenía fiebre. Cuando se sintió peor fue muy complicado que la atendieran. Esperamos en una línea de cuatro horas en un centro de Queens. Cuando la hospitalizaron nunca más pudimos verla”, contó el boricua residente de Staten Island.

El sueño de Pablo y de centenares de familias que perdieron a seres queridos debido a la infección viral, es que el nombre de su madre, Marily López Santiago, esté escrito en un monumento que varias coaliciones nacionales están impulsando se erija en algún rincón de la Gran Manzana.

La iniciativa ‘Yellow Heart Memorial’ (Memorial de Corazón Amarillo) se trata del impulso de un monumento nacional para humanizar a cada persona que ha muerto a causa del COVID-19, con su nombre y su cara en un corazón amarillo.

Ya este ‘Memorial’ está cerca de ser una realidad en 10 estados del país.

La carga de los sobrevivientes

“Con esta marcha y esta petición le queremos recordar a los líderes electos de la ciudad que este virus no es un juego. Los números están subiendo otra vez. Además, muchos de los sobrevivientes no pudimos siquiera velar a nuestros seres queridos en una funeraria. Es un recordatorio, pero también la exigencia de una garantía que se aprendió la lección, para que en pandemias futuras, no se genere tanto dolor”, acotó Pablo.

Este movimiento de honrar a los caídos por la pandemia fue fundado en Texas por la joven Rosie Davis, quien hizo el primer ‘Yellow Heart Memorial’ en su patio trasero después de perder a su madre Mary Castro por COVID-19 en un hogar para ancianos.

Este fin de semana, además la acción nacional no partidista ‘Sobrevivientes COVID-19”, lanza desde el emblemático puente neoyorquino de Brooklyn su primera movilización para exigir iniciativas de apoyo en la Gran Manzana a quienes han sobrevivido al virus y sus vidas se han visto dramáticamente alteradas por la pandemia.

En cada esquina de la ciudad, no es difícil tropezar con alguna historia dolorosa de quienes perdieron no solo familiares, sino que sus anhelos y proyectos fueron alterados para siempre.

Por ejemplo, la colombiana María Celeste Rojas, de solo 20 años, perdió el pasado enero a su hermana quien se complicó con el COVID-19. El costado más doloroso de este deceso, es que dejó a dos niños que apenas empezaban en la escuela.

“Ellos no están huérfanos. Ellos me tendrán a mí por siempre, porque mi hermana era madre soltera. Por eso yo me uno a cualquier iniciativa que sirva para visibilizar el hecho de que los sobrevivientes debemos contar con más soporte. Al igual que mis niños, hay muchos que perdieron a sus padres. Quedaron solos. Esto debe impulsar otros programas de ayuda”, explicó la inmigrante residente de Queens, quien abandonó sus estudios para dedicarse a la crianza de sus sobrinos.

¡Nunca más aíslen a los ancianos!

La estrategia de vacunación mantiene a raya las hospitalizaciones y las muertes en este verano, mientras que la Ciudad apuesta todas sus cartas a la reapertura y la normalización de las actividades. Pero el duelo sigue siendo un sentimiento casi imborrable para miles de familias latinas en Nueva York.

El COVID-19 desde el inicio del brote de coronavirus afectó más a los hispanos en la ciudad que a cualquier otro grupo étnico o racial, rozando a la fecha el 36% por ciento de todas las muertes por coronavirus en la Gran Manzana, mientras que constituyen el 29 por ciento de la población de la ciudad.

Dicho de otra manera, la tasa de mortalidad de hispanos en la ciudad es de aproximadamente 22 personas por cada 100,000. Y 10 por cada 100,000 para los residentes blancos.

Una gran proporción de los fallecidos de origen hispano debido a la pandemia vivían en asilos de ancianos. Y muchos de sus familiares al transcurrir de los meses viven hoy todavía con el sinsabor que nunca pudieron despedirlos. Ni siquiera honrar sus restos.

Tal es el caso de la puertorriqueña Vivian Rivera, quien perdió a su madre de 78 años, el pasado mes de marzo del 2020, tras contagiarse en un centro de recuperación para personas de tercera edad.

El dolor de la muerte de su progenitora impulsó a Vivian a crear la organización ‘Voces de Ancianos’ que se ha unido a los grupos de presión para que se investigue en profundidad cómo las autoridades estatales manejaron la controversial crisis de los ancianatos. Pero, desde hace un par de semanas, tienen un nuevo reto.

“Lo más importante para miles de familias de Nueva York que desafortunadamente perdieron a sus seres queridos en hogares de ancianos, es que se garantice que nunca más en una crisis pandémica, sea cual sea, los encierren y le nieguen por completo el acceso a las visitas”, acotó Rivera.

Por ello, varios grupos de sobrevivientes que perdieron familiares en estos asilos, están empujando en el Congreso la Ley de Cuidadores Esenciales (HR 3733), que fue presentada el pasado mes de junio.

Este anteproyecto legislativo exigiría que las instalaciones de enfermería especializada y de rehabilitación para pacientes hospitalizados de la tercera edad, permitan el acceso de “cuidadores esenciales” (familiares autorizados) durante cualquier emergencia de salud pública.

“Nadie sabe lo que pasó en el fondo en los ancianatos porque nos pusieron una barrera. Luego a muchos lo que hicieron fue entregarnos las cenizas de nuestros padres y abuelos. Estamos luchando para que una ley federal no permita jamás que ancianos vivan la desesperación de la soledad, ese aislamiento tan cruel, al cual fueron sometidos muchos infectados”, subrayó la activista.

La propuesta HR 3733 introducida por la representante del distrito 22 de Nueva York, Claudia Tenney, promovería que en momentos de pandemia, apelando a protocolos rígidos de bioseguridad y elegibilidad, no se restringa por completo el acceso de visitas a los centros de ancianos.

Todavía cuerpos sin reclamar

Hasta hace un par de semanas los cuerpos de unos 750 neoyorquinos que murieron durante la pandemia se encontraban todavía en camiones refrigerados en el muelle de Sun Set Park de la calle 39 de Brooklyn, sin un cronograma claro de cuándo se trasladarán sus restos al cementerio público de ‘Hart Island’ en El Bronx u otro lugar, reveló el medio digital ‘The City’.

En la mayoría de los casos se trata de cadáveres de familias que no pudieron enfrentar los costos de cremación o de inmigrantes que tenían la esperanza de poder repatriar los restos.

Otro grupo cuyo número no está determinado, se trata de inmigrantes en su mayoría mexicanos que vivían solos a Nueva York y sus restos no han sido reclamados por ningún familiar, dijeron a El Diario fuentes familiarizadas con este proceso.

Un análisis de 2021 realizado por el Centro ‘Stabile’ de la Escuela de Periodismo de Columbia y ‘The City’ encontró que más de 2,300 neoyorquinos fueron sepultados en ‘Hart Island’ en 2020. Mucho más que cualquier crisis de salud pública por décadas en la historia reciente.

Detalles: Marcha de Sobrevivientes en NYC