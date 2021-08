¿Espera en vano? Mientras los aficionados esperan en París, Messi fue visto en Barcelona

Luego de que Messi se despidiera del Barcelona y dejara abierta la posibilidad de poder jugar en el PSG, los fanáticos parisinos han estallado de emoción y han abarrotado el aeropuerto de Le Bourget a la espera del arribo de Leo, sin embargo, el argentino sigue sin llegar.

A pesar de la euforia que desató Messi en los aficionados franceses, Leo parece estar concentrado en España desde donde podría llegar a un acuerdo preliminar.

De hecho, y como se puede ver en un video publicado por Football Daily, el astro argentino sigue en Barcelona. Aunque medios como L’Equipe informaron que es cuestión de horas para que Messi sea nuevo jugador del PSG, todo apunta a que el futbolista argentino no llegará hoy a París.

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona – after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz

— Football Daily (@footballdaily) August 9, 2021