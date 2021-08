Renuncia la asesora más importante y leal de Andrew Cuomo, la secretaria del Gobernador Melissa DeRosa

En una movida sorpresiva, y que deja al gobernador Andrew Cuomo cada vez más solo en su empeño en aferrarse al poder a pesar de la avalancha de pedidos para que renuncie, el domingo en la noche su más importante y cercana asesora, Melissa DeRosa, presentó su renuncia al cargo de Secretaria del Gobernador.

DeRosa, quien ocupaba ese puesto desde el 2017 y que es el cargo no elegido de mayor rango en el Gobierno estatal, también fue implicada en el reporte de la Fiscalía General del Estado sobre las acusaciones de acoso sexual contra Cuomo. Su nombre fue mencionado 187 veces, y específicamente fuera acusada de ayudar a encubrir las denuncias contra su jefe y de tomar represalias contra algunas de las exempleadas que habían acusado al Gobernador.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir a la gente de Nueva York durante los últimos 10 años”, indicó DeRosa en un comunicado en el cual informó su decisión de renunciar.

“Personalmente los últimos dos años han sido difíciles emocional y mentalmente”, agregó DeRosa, enfatizando en que siempre “estaré agradecida por la oportunidad de haber trabajado con colegas tan talentosos y comprometidos en nombre del Estado”.

La salida de DeRosa ya es considerada por analista políticos como la mayor pérdida para Cuomo, al ser ella su asesora más importante, más cercana, y sobre todo la más leal.

‘Ms. DeRosa had stood by the governor’s side for years even as his inner circle shrank in size and many of the top staffers who had helped first elect him in 2010 left the administration.’ #TheEnabler abandons #ElCreepo https://t.co/UUilXCXYW3

— Gerson Borrero (@GersonBorrero) August 9, 2021