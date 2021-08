Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adiós ‘El Gordo y la Flaca’… Así se despidió Karina Banda este lunes del show de las tardes de Univision.

Aunque lleva días, semanas y meses anunciando que ya se iba para conducir la nueva etapa de ‘Enamorándonos’, fue ayer cuando se hizo oficial.

“Ahora sí, ya me voy para mi nueva aventura”, le dijo Karina Banda a Lili Estefan, la presentadora a quien había estado reemplazando en sus vacaciones, y en cada día libre que se tomó durante estos años.

De Raúl de Molina ya se había despedido el viernes, antes que el ex paparazzi se tomara unos días de vacaciones. El presentador cubano le dio el adiós y los buenos deseos en su nuevo trabajo, con un enorme ramos de flores y unas bonitas palabras donde hizo una descripción del gran labor de la periodista mexicana todos estos años de ‘El Gordo y la Flaca’.

Recordemos que desde el próximo lunes 16 de agosto, Karina Banda será la presentadora de la nueva temporada de ‘Enamorándonos’, acompañando a Rafael Araneda, en el espacio que dejó Ana Patricia Gámez, quien decidió renunciar para dedicarse a su familia 24/7, y a sus negocios como empresaria.

Para ser fieles a la verdad, la despedida de Karina Banda no comenzó el viernes pasado, de hecho ella se viene despidiendo desde que se anunció oficialmente que sería parte de ‘Enamorándonos‘.

Pero, se intensificó en el último mes, donde vimos a Banda casi todos los días de conductora invitada del show de las tardes de Univision. Comenzaba cada día preguntando si la iban a extrañar, asegurando que ya se iba.

Sin olvidar los mensajes que le escribió en sus redes primero a Raúl de Molina:

“Este es Raúl de Molina… Sí ya se que ya saben quien es pero no me refiero a eso, me refiero a quien es como persona. La primera foto la tomé en una ocasión que fue a dejarme al aeropuerto.

Era un viernes y juntos condujimos el programa, le conté que me iba de viaje y el me preguntó ¿Karina quien te lleva al aeropuerto? Y le respondí que tomaría un Uber y me dijo “no, yo te llevo”. Al terminar el show salimos casi corriendo porque me acuerdo que yo tenía el tiempo bastante justo y el hasta se aseguró de que que no se me hiciera tarde.

Raúl es el que lleva empanadas a todo el equipo, el que te invita a cenar, el que te lleva regalo en tu cumpleaños y navidad, el que te hace reír y el que siempre está para cuando lo necesites o para ayudarte. Gracias @rauldemolina por todos los momentos que compartí contigo, por tus enseñanzas, por tus regaños, por tus consejos y por TODAS LAS RISAS (aunque a veces te quería ahorcar siempre terminabas haciéndome reír).

Trabajar junto a ti es uno de mis mayores logros y lo atesoraré siempre con mucho cariño y orgullo. Te quiero Rauli!”

Luego hubo palabras para Lili Estefan:

“Ella es Lili Estefan… La mujer más alegre, divertida, optimista y fuerte. Podría seguir describiéndola pero mejor les cuento una anécdota con la que me enseñó quien era ella desde el primer día que llegué al estudio de “El gordo y la Flaca” un 4 de agosto del 2017.

Recuerdo perfecto que ese día salí de trabajar feliz y camino a mi casa le llame a mi mamá muy emocionada para contarle que Lili me había comenzado a seguir en las redes sociales… puede sonar tonto pero créanme no lo fue. A los pocos días subió una foto conmigo en la que me daba la bienvenida al programa y otra vez pensarán que es algo tonto pero no lo fue…

Con los más pequeños detalles Lili me mostró lo profesional, su gran corazón y la mujer segura que es, en una industria tan competitiva (especialmente entre mujeres) Lili me apoyó desde el principio y siempre sentí como me arropaba y me cuidaba. GRACIAS @liliestefan por ser un ejemplo de cómo las mujeres debemos apoyarnos y no destruirnos y por darme una cátedra de seguridad y profesionalismo.

Gracias por permitirme aprender TANTO de ti, ni en mis sueños me imaginé que estaría trabajando junto a “La Flaca” y muchos que lograríamos una tan linda amistad en la que nunca faltan las risas. Te adoro con TODO mi corazón y siempre estaré agradecida contigo. Te admiro como compañera pero más como mujer”.

Y finalmente… Sí, finalmente, en su último día y al parecer ya su última despedida, en el día de ayer tuvo palabras para todo el equipo de ‘El Gordo y la Flaca’:

“GRACIAS 🙏🏻 Hoy es uno de esos días para agradecer a quienes se cruzan en tu vida y dejan una huella, ellos se cruzaron en la mía el día que @marielatv me dio una oportunidad para trabajar en @elgordoylaflaca …

Una oportunidad que literalmente me cambió la vida, logré crecer profesionalmente y hasta me trajo a mi compañero de vida… La confianza es el tesoro más grande que alguien te puede dar y estaré inmensamente agradecida con este equipo por haber confiado en mi. ¡Gracias! por todo el apoyo, cariño, las enseñanzas y lecciones que me llevo para mis próximos proyectos y la vida ✨ Es solo un hasta luego ❤️”.