Detienen a hispano, falso trabajador público, por homicidio de anciano de 91 años en su casa en El Bronx

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

NYPD arrestó a Luis Bonilla como sospechoso de haber matado a Nicolo Rappa, un anciano de 91 años, dentro de su hogar en El Bronx, haciéndose pasar por un trabajador de servicios públicos.

Bonilla, de 32 años, fue arrestado ayer y acusado de homicidio, robo y asalto. Rappa fue encontrado muerto con las manos y los pies atado y golpeado en el garaje de su casa, en las avenidas Wickham y Waring justo antes de la 1:00 p.m. del martes 3 de agosto.

“Sus brazos, manos y piernas estaban atados y tenía toallas alrededor de su cabeza”, dijo un vecino que sólo dio su primer nombre, Barry, y afirmó que había encontrado el cuerpo después de que el inquilino de la víctima le informara que lo habían robado.

Fuentes policiales dijeron que Bonilla se vistió fraudulentamente como un trabajador de servicios públicos y estaba “revisando los medidores” antes del presunto asesinato. La causa oficial de la muerte no ha sido divulgada.

En los días posteriores al brutal homicidio, NYPD publicó imágenes del presunto asesino vestido con un casco amarillo, un chaleco reflectante verde brillante y una máscara negra fuera de la casa de Rappa, llegando y saliendo de prisa. Imágenes adicionales captaron una camioneta blanca alquilada del sospechoso, que estuvo estacionada afuera, detalló New York Post.

Police Arrest Luis Bonilla, 32, For Murder Of 91-Year-Old Nicholas Rappa In The Bronx https://t.co/Spr3IFijhQ — CBS New York (@CBSNewYork) August 10, 2021

UPDATE: The individual wanted for this Homicide has been arrested and charged by our @NYPDDetectives. https://t.co/6YtenvYABN — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 9, 2021