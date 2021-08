Quentin Tarantino no está dispuesto a compartir su fortuna con su madre

El director de cine, Quentin Tarantino, aún no perdona a su madre, Connie Zastoupil, por no haber creído en sus ambiciones profesionales.

Tarantino comenzó a escribir guiones en la escuela primaria y eso le costó serios problemas con los profesores, que veían su vocación “como una rebelión” por dedicarle más energías a redactar sus primeras historias que a los deberes.

A su madre tampoco le hacía ninguna gracia y trató de frustrar la carrera del futuro ganador de dos premios Oscar.

En consecuencia, Quentin se juró a sí mismo que, si finalmente conseguía triunfar en el mundo del cine, ella no se beneficiaría del dinero que ganara.

“El hecho de que me dijera algo así de una forma tan sarcástica me hizo pensar: ‘De acuerdo, señora, cuando me convierta en un escritor famoso no vas a ver ni un centavo. No habrá ninguna casa para ti, ni vacaciones pagadas, ni un Cadillac de color rosa. No recibirás nada por lo que acabas de decir’“, reveló en el podcast ‘The Moment with Brian Koppelman’.