10 detenidos y 89 perros rescatados de peleas ilegales: uno de las mayores abusos de animales en la historia de Nueva York

Una de las mayores bandas de peleas de perros en la historia del estado Nueva York fue desmantelada, anunció el lunes el fiscal de distrito del condado Suffolk (Long Island), Tim Sini.

Diez personas fueron arrestadas y 89 perros fueron rescatados. Según las autoridades, los canes fueron torturados y obligados a pelear a muerte durante años, en ubicaciones en Long Island, NYC y los estados vecinos Connecticut y Massachusetts.

Las autoridades rescataron a 89 perros en áreas de los condados Nassau y Suffolk en NY, y en Brooklyn (NYC). Encontraron equipo especial que se utiliza para entrenar a los canes para luchar, incluidas cintas de correr, suministros quirúrgicos, esteroides y suplementos, destacó News 12.

“Las fuerzas del orden detuvieron a los 10 acusados ​​en este caso y ejecutaron órdenes de registro el 31 de julio y el 1 de agosto en 9 ubicaciones en el condado Suffolk, tres en el condado Nassau y una en Brooklyn”. La policía también incautó armas, cocaína y dinero.

El fiscal Sini dijo que la mayoría de los acusados ​​enfrentan una sentencia máxima de cuatro años. Los perros están ahora bajo el cuidado de la Sociedad Americana para la prevención de la crueldad animal (ASPCA). Adicionalmente se ofrece una recompensa de $5,000 dólares por información que conduzca a un arresto y condena en un caso de pelea de canes.

“A pesar de que las peleas de perros son ilegales en todos los estados, estimamos que las personas que (las hacen) ascienden a decenas de miles y obligan a cientos de miles de perros a entrenar, pelear y sufrir cada año”, denunció Elizabeth Brandler, de ASPCA.

