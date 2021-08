Maribel Guardia admite tener una relación muy cercana con Vicente Fernández

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Maribel Guardia asegura tener un cariño muy especial por Vicente Fernandez, pues fue quien le dio a ella valiosas oportunidades en los inicios de su carrera, como abrir sus conciertos en varias giras.

“Yo hice una película que era una actuación especial con Vicente Fernández, era “Como México No hay Dos”, pero bueno. Salía yo en una ventana y ya acababa mi papel, pero resulta que él me escuchó cantando en el camerino y me dijo “¿oye cantas?”, y le digo, “Bueno sí, cantaba en la estudiantina, en el colegio de monjas allá en Costa Rica” y me dice “¿no quieres abrirme un show?” y yo decía “pero, ¿cómo?, si no tengo montado nada”, entonces el fin de semana monté tres canciones y esas son las tres que canté”.

La actriz de origen costarricense está muy pendiente de la salud del cantante, quien permanece hospitalizado desde la noche de ayer en terapia intensiva tras ser intervenido por una caída en su rancho de Guadalajara.

“Vicente es un patrimonio de México para el mundo, eso es indudable”, dijo la cantante y actriz.

“Me impacté mucho porque me enteré en la madrugada y a esa hora le escribí a su hijo, que amablemente me contestó y me dijo que no me preocupara, que todo estaba saliendo bien y eso me dejó tranquila, no me dio lujo de detalles“, añadió la interprete de origen tico.

Maribel comparte que tiene una relación muy cercana con Don Vicente y ha estado con él en momentos muy complicados para el cantante. “Compartí muchas cosas a veces. Cuando le habían secuestrado a su hijo un día que estaba cantando, lo deprimido y lo triste que estaba, el parteaguas que fue en su vida, pero es un hombre admirable en toda la extensión de la palabra, como artista, como compañero, yo le debo mucho mi carrera”.

La ex de Joan Sebastian anuncia el estreno de la obra “Tenorio Cómico” el próximo 13 de agosto en un teatro de la Ciudad de México, donde evita dar alguna opinión sobre las acusaciones de abuso que recibió José Manuel Figuero de parte de una ex novia. “Ya saben chicos que respeto su trabajo, pero a veces no hay que opinar, uno tiene que saber cuándo sí y cuándo no”.

