Mbappé le dio la bienvenida a Messi… ¿con ganas de irse del PSG?

Una montaña rusa viven prácticamente a diario los fanáticos de Kylian Mbappé, del París Saint-Germain y del Real Madrid. El futuro del joven maravilla francés sigue en el aire. Este jueves, pasamos de tener una pista de Mbappé a un reporte de la prensa que indica todo lo contrario.

Primero, Mbappé le dio la bienvenida a Lionel Messi al PSG: “Bienvenido a París, Leo“. Simple pero cercano, especialmente por las fotos con las que acompañó al breve texto.

Pero dicha bienvenida pudo venir con una sorpresa no tan sorprendente para el PSG. El periodista Thibaud Vezirian señaló que Kylian Mbappé se irá de París: “Pidió su salida y no quiere renovar. Ya sea el Real Madrid este verano o un nuevo comienzo el año que viene. Él advirtió semanas atrás que no quería jugar con Messi“.

La Gazzetta dello Sport fue más concreta aún: Kylian Mbappé podría anunciar su próximo paso tan pronto como este lunes. “Él quiere ser el centro del proyecto y aquí es donde aparece el Real Madrid“.

