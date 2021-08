Video grabó brutal paliza a anciano en calle de Nueva York, a plena luz

Un señor de 64 años fue brutalmente atacado por un hombre más joven y de mayor tamaño a plena luz en Brooklyn, en un caso más del auge de la violencia callejera que se vive en NYC.

NYPD divulgó el martes imágenes de la golpiza captada por una cámara de seguridad el 2 de agosto a las 6:14 p.m., en las cercanías de Eldert Street y Wyckoff Avenue, en el vecindario Bushwick.

En el dramático video se ve al agresor golpeando repetidamente la cara de la víctima, después de una aparente disputa verbal. Entre bofetones, lo lanza contra una camioneta blanca estacionada, y luego lo empuja al suelo y se sienta sobre él, mientras sigue dándole puñetazos en el rostro.

Un tercer hombre aparece al final del video y se acerca. Según el reporte, el sospechoso huyó de la escena en un Mercedes Benz rojo, en dirección sur por Wyckoff Avenue. La víctima no identificada fue trasladada a un hospital cercano por hinchazón y hematomas en la cara y el torso.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales. Se ofrece una recompensa de hasta $3,500 dólares para ubicar al atacante.

WANTED for An Assault in the vicinity of Eldert Street and Wyckoff Avenue #brooklyn @NYPD83pct on 8/2/21 @ 6:14PM. Perpetrator choked and punched a 64 year old victim.Reward up to $3500 Seen him ? Know who he is ? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/UZ5u65Gayh

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 10, 2021