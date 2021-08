El papá de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, dice que su hija miente sin parar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha seguido de cerca todas las apariciones públicas de la antigua actriz tanto antes como después de que decidiera renunciar a su rol oficial en el seno de la monarquía británica el año pasado e insiste en que le cuesta reconocer en ella a la hija con la que antes mantenía una relación muy estrecha.

“Meghan era una persona mucho más cariñosa de lo que lo es ahora. No sé si Harry está detrás de todo eso, pero pienso que él y algunos de sus nuevos amigos la han hecho cambiar”, ha afirmado en una nueva entrevista a GB News. “Quiero a mi hija, pero no siempre me gusta lo que está haciendo”.

Thomas también insiste en que ella lleva años “mintiendo sin parar” acerca de un sinfín de aspectos de su vida y cita como ejemplo las polémicas declaraciones que Meghan realizó en su entrevista con Oprah, asegurando que en realidad se había casado con Harry tres días antes de su multitudinaria boda en una ceremonia oficiada en el jardín de su casa por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, algo que este último negó aclarando que los novios solo habían intercambiado unos votos no vinculantes a nivel legal o religioso.

El antiguo director de iluminación culpa a su yerno de que a día de hoy él no se hable con su hija por no haberse tomado el tiempo necesario para prepararle y ayudarle a lidiar con la atención mediática que debía saber que iba a recibir tras el anuncio del compromiso de Harry y Meghan.

En su opinión, si el nieto de Isabel II se hubiese molestado en acudir a visitarle para pedirle en persona la mano de su hija, él no habría acabado orquestando varios posados con los paparazzi que salieron a la luz días antes del enlace de la pareja en 2018, aunque no ha aclarado exactamente por qué le habría hecho actuar de manera diferente.

“Harry siempre dice: ‘Si miras a los paparazzi, estás acabado’. Me sorprende que nunca viniera a verme, o que no me pidiera permiso para casarse con mi hija. Yo estaba tumbado en la cama de un hospital (mientras se recuperaba de una intervención del corazón), hablando por teléfono con los dos para decirles que no podría acudir a la boda, y no han vuelto a dirigirme la palabra desde entonces“, ha añadido.

