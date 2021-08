Prince Royce valiente habla de las redes sociales: “Se ha convertido en un competición de quién tiene más”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Prince Royce descubrió un mundo nuevo en la cuarentena, uno que le gustó y mucho. Atravesó el coronavirus, y cuando se recuperó donó su plasma para ayudar a otros. Ahora, ya vacunado está de regreso con la salida de su nueva canción, ‘Lao a Lao’, y sus 5 nominaciones a Premios Billobard de la Música Latina.

En una charla a corazón abierto, El Príncipe de la Bachata, habla de todo, lo que le enseñó en encierro, lo que ahora disfruta y hoy no quiere soltar, y con valentía habla de las redes sociales: “Se ha convertido en un competición de quién tiene más”.

-No sé por dónde empezar si felicitarte por ‘Lao a Lao’, o si felicitarte por las 5 nominaciones a los Premios Billboard a la Música Latina.

Prince Royce: Agradecido, feliz, 5 nominaciones en Latin Billboard… Estar presente en esos premios tan importantes, de ver que la gente apoya mi música, que la radio suena mi música.

´Lao a Lao´ es un nuevo sencillo, es un sencillo muy refrescante para mí, en donde proyecto o trato de dar con mucha energía positiva para la gente, por todo lo que ha pasado… Pienso que hace falta para pasarla bien y ´Lao a Lao´ es un bachata-pop, donde habla sobre cómo pasarla bien con tu novia con mucha sencillez… Eso aprendimos durante la cuarentena, no teníamos discotecas, no teníamos restaurantes, y era como que: “¿Cómo hacemos para divertirnos aquí en casa?… Y bueno será una barbacoa en casa, jugando Monopoly… De eso trata el tema: de pasarla bien, sin tener mucho.

-Tú en lo personal, ¿qué aprendiste en esta época de pandemia?

Prince Royce: Agradecido de ver como he podido acoplarme o acoplarnos todos a esta pandemia, a este cambio, encontrar la energía de seguir hacia adelante, encontrar de cómo le hago para progresar durante todo esto, y creo que aprendí mucho cómo ser humano, más allá, fuera de la música… Mucha gratitud es lo que siento, después de un año y medio, de un año de esta pandemia. He podido estar con mi familia, con mi mujer, con mis amistades, con mis primos en el teléfono, jugando videojuegos, me acuerda mucho a mis inicios, durante la cuarentena pude hacer muchas cosas que tenía años sin hacer.

-¿Qué descubriste de ti en el encierro?

Prince Royce: Descubrí que no está mal quedarse en casa, sin viajar, sin tener que estar en una reunión, en un hotel, me gustó, creo que también va a ser difícil, va a ser raro regresar para muchos, creo que muchos de nosotros se acostumbraron a trabajar desde casa.

-¿Cómo te imaginas este regreso con esta nueva realidad? Porque hay una apertura, pero no es igual que antes, todos cambiamos, el mundo cambio…

Prince Royce: No sé, yo no sé el futuro… Estamos aquí, día a día, como que esperando a ver qué pasa, yo sólo sé de mí, de lo que yo pude hacer para protegerme, para proteger a mi familia, quiero sacar música, quiero una gira, pero como que una gira no necesario, sino que obviamente vemos un progreso y después tienes que estar, viviendo el día a día.

-Y grabando ´Lao a Lao´

Prince Royce: Grabando ´Lao a Lao´, grabando Tik Tok, conectado con mis fans vía social media, obviamente como todos esperemos que esto termine cuando sea seguro para todos.

-Tu canción comienza hablando como una discusión de redes sociales, ¿qué es lo bueno y que es lo malo de las redes sociales para un artista?

Prince Royce: Lo bueno es que han dado muchas oportunidades para muchos con social media, creo que trabajos nuevos, negocios nuevos, una conexión con gente. Antes tú conocías a la gente de tu vecindario y ya, hoy en día tú estas ahí y conoces a alguien de Argentina, de Chile, de España o encuentras una canción de otro país que no la hubieras encontrado sino fuera por social media, por Tik Tok, por Instagram, Facebook…

Lo malo, el bullying, que la gente o niñas que se han acostumbrado a un filtro que las hace ver bonitas y quieren verse como ese filtro, no se sienten cómodas con ellas mismas… O un chico o una chica no sé porque no le dieron like, o porque le dieron a esa foto si la otra no, estoy feo, estoy fea… No sé, mucho bullying, creo que eso ha sido la mayor parte de lo negativo. Muchas relaciones que no funcionan por social media, porque le dieron like o por un followers, o porque leí esto o un ‘DM’ (mensaje directo). Con lo bueno viene lo malo también en todo, es un balance, no puedo decir que mucha gente realmente se han vuelto adictos al teléfono, vez el screentime ahí que si tantas horas, y ha afectado mucho tanto en lo positivo y como en lo negativo. Hay que encontrar el balance entre lo bueno de Social Media y lo malo.

-Tú le llegas mucho a la juventud, ¿qué le dices a esas personas que viven tan pendientes del social media, que le termina afectando su autoestima, su vida?

Prince Royce: Mucho de Social Media no es real, como que mucha gente sube lo que quieren subir, lo que quieren que su vida sea, y quizás no lo es o quizás lo es, pero se ha convertido en un competición de quién tiene más, de quién subió más, que quién subió esto, quién le dio más like, de quién tiene más followers… Hay que hacer lo que te hace feliz, lo que te llene el corazón, sin mucho. Yo paré lo comentarios hace mucho tiempo, me encantaría porque quieres conectarte con los fans, quieres hablar con ellos, por eso lado quiero leer, pero por otro lado a veces ni veo comentarios.

– Para no perder tú tiempo y tú energía. Por eso es mejor vivir ´Lao a Lao´

Prince Royce: ´Lao a Lao´ sencillo, tranquilo.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A PRINCE ROYCE EN VIDEO: