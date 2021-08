Eduardo Yáñez sufrió tanto con su alcoholismo que llegó a beber productos químicos y hasta trató de suicidarse.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El polémico actor Eduardo Yánez ofreció una entrevista muy reveladora al famoso periodista Yordi Rosado en la que dijo que su adicción al alcohol llegó al punto de tomar productos de limpieza estética con agua y en algún momento hasta pensó en suicidarse con el arma de su padrastro.

Pero comenzando la entrevista, entre las múltiples confesiones que reveló Eduardo Yañez fue que sólo una vez tuvo curiosidad por saber quién era su padre, pero al darse cuenta que era un tema incómodo para su madre, más nunca le preguntó por eso. Aseguró que es algo que no le ha quitado el sueño. Su madre y su abuela se encargaron de su crianza y para él fue más que suficiente. Sin embargo, el actor ha pasado, como muchos, momentos sumamente duros. Creció de los 7 a los 12 años en una cárcel, pues su madre era celadora. Pero también tuvo una batalla muy ruda con el acoholismo y un intento de suicidio.

“Fui un alcohólico terrible y ahora no tomo y me siento muy bien y trabajo mejor… Pero sé que alguna vez voy a volver a caer… Un día me voy a poner un pedote, yo lo sé porque me gusta, me gusta el pedote. Me gusta más que no lo hago todos los días… Por eso digo que lo haré, no soy hipócrita porque me encanta”, dijo el actor mexicano Eduardo Yañez al tiempo que explicó que es algo que viene de la cultura y el estilo de crianza que tuvo.

En cuanto al momento en que pensó tomar el arma de su padrastro y acabar con su vida venía rodeado de una gran depresión y la fuerte adicción al alcohol. “El chupe te transforma y te hace estar en otro nivel… y luego es algo ya que te va gustando y te levantas y lo haces… Una vez estaba tan pedo que no pude salir a la calle”, ahí fue cuando Eduardo Yañez tomó un producto químico estético y supo que había tocado fondo.

“Intenté una vez acabar con mi vida… una 45 que era de mi padrastro. Yo estaba solo en un apartamento en Polanco y terminé baleando las ventanas. Me dio rabia, me desquité con las ventanas…”, le dijo Eduardo Yáñez a Yordi Rosado al tiempo que admitió haberse puesto la pistola en la boca. También dijo que se sintió cobarde en ese momento. Hoy en día lo ve como un acto de valentía, pues enfrentarse a todo lo que tenía y arrastraba con él. Aseguró y aconsejó que dispararse es matar toda posibilidad de arreglar todo. En cambio que y según dijo, si estás vivo, tienes un abanico de opciones.

Una entrevista muy sincera y dura, pero en la que el actor Eduardo Yañez pudo desnudar su corazón y contó con mucha humildad los momentos más duros que ha transitado en su vida.