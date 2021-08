Vacunas para todos: Atlanta Falcons es el primer equipo de la NFL en estar 100% vacunado

Un reporte de ESPN indica que todos los miembros de los Atlanta Falcons están vacunados, lo cual los convierte en el primer equipo de la NFL en estar vacunado al 100%.

The Atlanta Falcons become the first NFL team to reach a 100% COVID-19 vaccination rate pic.twitter.com/Uz2lBAA9Wo

Según la información publicada por el medio mencionado, el propio equipo informó a ESPN al respecto. La ciudad de Atlanta ha procurado impulsar el ritmo de vacunación en la comunidad. Por ejemplo, en el primer partido de la MLS con público en el Mercedes Benz Stadium, hubo una jornada de vacunación para aquellos que asistieran al estadio.

Los Falcons tuvieron a cinco jugadores en su lista de reserva por COVID-19 al inicio de la pretemporada. Hoy no queda ningún jugador en dicha lista.

La NFL ha establecido como condición que todo el cuerpo técnico, ejecutivos y personal multidisciplinario de cada uno de los equipos sea vacunado. Los jugadores tienen la potestad de decidir la opción que consideren idónea para sus vidas. Y en Atlanta decidieron de forma unánime qué hacer.

¿El resto de equipos seguirán el ejemplo de los Falcons?

The Falcons have been leaders on vaccinations from the jump—and now they've announced they're the first team in the NFL to have a 100% vaccination rate. Good work by everyone there.

Coach Arthur Smith's approach was to give guys the info, not pressure them. It worked.

— Albert Breer (@AlbertBreer) August 16, 2021