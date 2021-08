Horror: mató a su padre y guardó la cabeza en congelador en casa de Pensilvania

Donald Meshey Jr. enfrenta cargos de homicidio luego de que se encontrara una cabeza humana en el congelador en la casa de su familia y un cuerpo desmembrado en una cama, en Lancaster, Pensilvania.

Meshey Jr., de 32 años, también enfrenta cargos de manipulación o fabricación de pruebas físicas y abuso de un cadáver. Fue arrestado el miércoles, y al día siguiente una autopsia identificó a la víctima como su padre, Donald Meshey Sr. (67), muerto a puñaladas, informó Fox News.

Las autoridades de Lancaster fueron alertadas por una mujer que llamó y afirmó que el acusado le había informado que había un “cadáver” en una de las camas y una cabeza escondida en un congelador, correspondientes a un miembro de la familia, dijo la policía en un comunicado de prensa.

Los oficiales fueron a la casa y hablaron con Meshey Jr., quien los escoltó al interior y sacó del congelador lo que parecía ser una cabeza humana para mostrárselas. Más tarde, admitió haber apuñalado a su padre durante 2-3 minutos con un cuchillo y luego desmembró el cuerpo.

La cabeza cortada se mantuvo en un plato blanco dentro del congelador y Meshey Jr. usó una sierra de mano para mutilar el cuerpo de su padre, según muestran documentos judiciales. No está claro el motivo del crimen, cuándo murió la víctima y si otras personas vivían allí.

A Pennsylvania man allegedly led police to his father’s severed head that he kept on a dinner plate in a freezer. https://t.co/iu6QtKCEWb

— Fox5NY (@fox5ny) August 14, 2021