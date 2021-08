Lizzo rompe en llanto en plena transmisión tras leer comentarios muy hirientes sobre su físico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lizzo debería estar de muy buen humor tras el lanzamiento del videoclip de su nuevo tema ‘Rumours’, en el que participa su buena amiga Cardi B, ya que la canción ha sido todo un éxito en las plataformas de streaming y porque, como de costumbre, la artista estadounidense ha recibido un sinfín de felicitaciones y halagos por parte de sus fans más acérrimos.

Sin embargo, lo cierto es que en su último directo de Instagram, la afamada artista no ha podido evitar romper a llorar al informar del sinfín de comentarios vejatorios que, aunque minoritarios en comparación con las muestras de apoyo que le han brindado los internautas, también ha recibido en los últimos días: muchos de ellos burlas sobre su físico que le hacen sentir que buena parte del mundo no tolera ver a una mujer rellenita en el mundo del espectáculo.

“En estos días en que debería ser tan feliz… Me siento tan hundida. Duele mucho, de verdad. No voy a repetir aquí lo que se me ha dicho, no pienso darles ese poder. Pero que la gente diga tanta mi***a sobre mí no tiene sentido. Es gordofóbico, racista e hiriente. Si no te gusta mi música, me parece muy bien, no la escuches, pero que haya tanta gente a la que no gusto solo por mi apariencia…”, ha reflexionado una muy dolida Lizzo en su conversación en la red social.

