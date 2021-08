Nets-Lakers: la gran atracción de la NBA para el Día de Navidad

La NBA publicó el calendario de dos fechas muy esperadas por los fanáticos: la jornada inaugural y el Día de Navidad. Y todas las miradas apuntaron a un duelo que muchos esperan ver en las próximas finales: Brooklyn Nets versus Los Ángeles Lakers.

El partido entre neoyorquinos y angelinos será transmitido en horario estelar (8:00 p. m.), y todo apunta a que será un duelo para recordar, pues chocarán dos equipos conformados para conquistar el anillo que son liderados por un “big three”: Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving por parte de los Nets, y LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook por parte de los Lakers.

🎄 The NBA will feature five games on Christmas Day with ESPN or ABC televising each matchup! #NBAXMas #NBA75 pic.twitter.com/c52Oa3xwG9

Será el primer duelo entre Kevin Durant y LeBron James en tres años. Antes, se vieron múltiples veces en las Finales de la NBA, durante la etapa más gloriosa de los Golden State Warriors, que vencieron en su rivalidad ante Cleveland.

LeBron sigue dominando la serie particular. No obstante, Durant se quedó con los últimos dos anillos. Como dato extra, será el decimoquinto partido de James en Navidad. Esto habla de su importancia absoluta en la NBA, como jugador y como atractivo para el fanático.

Este será el principal atractivo de la NBA, y los equipos que captarán la mayor cantidad de atención a lo largo de la temporada. De tener a todas sus figuras sanas, son los máximos favoritos a ir a las Finales, como mínimo. Incluso por encima del vigente campeón, Milwaukee Bucks.

Justamente ambos equipos también son protagonistas del día inaugural: los Nets tendrán una rápida revancha ante Milwaukee Bucks, equipo ante el que cayeron en las semifinales de la Conferencia Este. Por su parte, nuevamente veremos chocar a Stephen Curry y LeBron James con una edición especial del Warriors-Lakers.

La edición del 75 aniversario de la NBA tiene todo para ser la mejor temporada en años. Las expectativas son altas. Y el espectáculo apunta a ello. En dos meses regresa el mejor baloncesto del mundo.

The first four days of the NBA’s 75th Anniversary Season (Oct. 19-22) will feature eight national television games as part of #KiaTipOff21, with TNT and ESPN airing two doubleheaders each! #NBA75 pic.twitter.com/SZ9bSBhhDP

— NBA (@NBA) August 17, 2021