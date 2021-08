Nueva York en emergencia con Haití: todas las comisarías NYPD están recibiendo ayuda humanitaria

Haití, quizá la nación más sufrida en la historia del continente americano, se encuentra de nuevo en emergencia por el devastador terremoto del 14 de agosto, que dejó más 1,400 muertos y muchos miles más heridos y/o sin hogar, mientras las cifras de víctimas siguen subiendo.

En Nueva York, diversas comunidades e instituciones se han organizado para ofrecer y canalizar ayuda humanitaria. Y todas las comisarías de NYPD están recolectando donaciones físicas (no dinero), especialmente medicinas, artículos de higiene, comida no perecedera y para infantes, y linternas.

Jude Elie, ingeniero civil residente en Nueva York y aspirante a la presidencia de Haití a la espera de elecciones tras el reciente magnicidio, se encontraba de visita en la isla al momento del sismo y ha estado enviando reportes en directo de la dramática y desesperante situación en la isla. Ayer fue entrevistado por ABC News.

“Una vez más, la naturaleza nos recuerda que ella es la reina en sus lugares. Ahora depende de nosotros cuidar de nuestro amado Haití con los medios que estén a nuestro alcance. Y tendremos que empezar por reforestar al mismo tiempo que emprendemos nuestras reconstrucciones”, comentó el sábado en su cuenta Twitter. “Consternado por este nuevo desastre que golpea a la tierra y al pueblo haitiano. Mis sentimientos más sinceros están con los heridos y las familias que ahora están doloridas. Como nativo de Les Cayes, haré todo lo posible para acompañarlos”.

En NYC, líderes electos, dirigentes comunitarios y religiosos, unidos a inmigrantes de ese país caribeño, se unieron ayer a una plegaria y también a un llamado de solidaridad a todos los neoyorquinos, desde las escaleras de la Iglesia San Jerónimo en la Avenida Newkirk, centro de la ‘Pequeña Haití’ en Brooklyn. De acuerdo a cálculos censales, allí viven más de 50,000 inmigrantes de esa nación caribeña, fronteriza con República Dominicana.

Como las tragedias en Haití son lamentablemente frecuentes, “Desde hace años casi de manera permanente estamos enviando ayuda humanitaria. Pero ahora esto termina de destrozarnos. Hace 10 años que vivo aquí en Brooklyn y ésta es la hora que no sé nada de los pocos familiares que sobreviven allá”, comentó ayer Basel Donatiel, un dirigente comunitario que se unió a la plegaria.

Humanitarian groups and the U.S. Coast Guard are on the ground in Haiti assisting in recovery and search and rescue efforts. https://t.co/WzPf0foj27

The people of #Haiti need our help!

You can now bring donations to any NYPD station house to help in the earthquake relief effort.

Find your local precinct here🔽https://t.co/fQb4p0QJkp pic.twitter.com/QvX2SGi8F7

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 16, 2021