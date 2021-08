Mujer acuchilló a pasajero varias veces en el Metro de Nueva York

NYPD está buscando a una joven que apuñaló repetidamente a un hombre a bordo del Metro de Nueva York, en Brooklyn, la noche del domingo.

El hombre de 27 años fue apuñalado en el torso, la espalda y el brazo cuando el tren de la línea Q en dirección a Coney Island se acercaba a la estación Avenue U. Después del ataque, la mujer de cabello teñido púrpura se bajó y huyó a la calle, dijo la policía.

El lunes la policía de Nueva York publicó imágenes de la sospechosa del ataque, que ocurrió a las 11:25 p.m. del 15 de agosto. Según fuentes policiales, siguiendo una disputa la mujer se acercó a la víctima, le mostró un cuchillo y lo atacó varias veces. Los detectives también están investigando un posible vínculo con actividades pandilleras.

Oficiales de la Comisaría 61 y la Oficina de Tránsito 34 de NYPD respondieron al incidente. Los servicios de emergencias médicas llevaron al herido al Coney Island Hospital, donde figuraba en condición estable, reportó amNY.com.

Como se muestra en la cámara de vigilancia, la joven es de apariencia latina y tenía el cabello morado y vestía una camiseta blanca, jeans rotos azules y zapatos deportivos blancos, y portaba una mochila. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for AN Assault southbound"Q"train as it approached the Avenue U subway station.#Brooklyn @NYPD61pct #TD34 on 8/15/21 @11:25PM the unidentified female stabbed the 27-yo male victim with a knife multiple times in the torso,back,and arm.Reward up to $3500Call 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/zQYxSCR2SZ

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 17, 2021