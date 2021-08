Pervertido tocó a una mujer en calle de Nueva York y le dio puñetazos cuando ella le reclamó

NYPD está buscando a un individuo captado en video abusando de una mujer que venía caminando y, cuando ella reclamó le dio puñetazos, lanzándola al suelo.

El asalto ocurrió la madrugada del 15 de agosto alrededor de las 2:15 a.m., cuando la mujer caminaba por la calle cerca de la esquina de South 4th y Havemeyer en Williamsburg, Brooklyn, dijeron las autoridades.

Un hombre no identificado se acercó a la víctima de 26 años por detrás y la agarró el trasero, según el video de vigilancia. De inmediato la mujer reaccionó, empujando al abusador y tratando de abofetearlo, pero él respondió con más violencia y le dio varios puñetazos en la cara, derribándola a la acera.

Luego el atacante huyó a pie en dirección desconocida. La víctima sufrió moretones e hinchazón en la cara. La Unidad de Víctimas Especiales (SVU) de NYPD está investigando la agresión sexual.

Los funcionarios dijeron que se están viendo más delitos como éste. En lo que va del 2021 se han presentado unas 3,000 víctimas en NYC, en comparación con 2,300 durante la misma época del año pasado, destacó Pix11.

Recognize him? Man grabs woman's buttocks, then punches her in the face multiple times when she tries to slap him, police say

Read more: https://t.co/LlvNLFD2ur pic.twitter.com/S0prul4a7E

