Posible extorsión: FBI empezó a investigar el caso de Deshaun Watson

El FBI “ingresó” a la investigación del caso de Deshaun Watson, centrándose en revisar a profundidad los alegatos de agresión sexual y conducta inapropiada de los que ha sido acusado el mariscal de campo de los Houston Texans.

La información fue difundida por Rusty Hardin, abogado del jugador, quien señaló que los oficiales se comunicaron con Watson para discutir acerca de una de las 23 demandas que fueron interpuestas en su contra. El FBI investigaba si la demandante en cuestión estaba extorsionando al jugador.

Además, el FBI se reunió con Hardin para discutir la situación de Watson, quien ha estado entrenando con los Texans, más allá de que no se espera que continúe con el equipo, y mucho menos que vuelva a jugar un partido oficial con dicho equipo.

Deshaun Watson: “Why are you all always filming me every day? It’s the same s—.” pic.twitter.com/nL6p5Rlkl9

El abogado de Deshaun Watson señaló que tanto él como Watson están dispuestos a cooperar con el FBI y con la NFL, que aún no los ha contactado. Aseguró que “Deshaun no ha hecho nada malo“.

El caso se extiende y la luz al final del túnel, para bien o para mal de Watson, aún no se ve.

Rusty Hardin, Deshaun Watson's attorney: 'I welcome the investigation to look into all of it. We will continue to cooperate. We have cooperated with the Houston Police Department, the FBI and down the road, the NFL. We know that Deshaun has done absolutely nothing wrong.'

— Aaron Wilson (@AaronWilson_NFL) August 18, 2021