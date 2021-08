Antes de perder la pierna, Juan Pablo Medina acudió a hacerse ‘una limpia’ con una bruja

Durante las últimas semanas, el actor Juan Pablo Medina ha sido el tema de conversación, pues se encuentra atravesando un duro momento tras perder una de sus piernas por una trombosis venosa que sufrió y puso en riesgo su vida.

Y en medio de su recuperación, resurgió una entrevista del 2020 en la que el actor platicó haber acudido con una bruja para hacerse una limpia ante una mala racha laboral.

Fue para el programa “TAP: Taller de Actores Profesionales” del Canal Once, en México, donde contó que durante un gran tiempo comenzó a tener malos momentos en su carrera profesional, pues a cada audición que asistía, el papel terminaba siendo para alguien más.

“Era un momento donde TV Azteca me había castigado, no me daba trabajo. Pensé en retirarme, no me está yendo bien, fue un bajón de un par de años donde no tenía nada de trabajo. Es muy frustrante, muy difícil económicamente cómo le haces, empiezas a hacer todo lo que te llegue”, recordó.