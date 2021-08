La Chilindrina quiere un acercamiento con Florinda Meza y el hijo de Chespirito para aparecer en su bioserie

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” asegura que le gustaría ser parte de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” que su hijo Roberto Gómez Fernández está preparando, así que la actriz espera que el hijo del fallecido actor la busque para poder ser parte del proyecto.

“No solamente daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo, cómo un programa (bioserie) o algo tan importante puede no aparecer tanto “La Chilindrina” como María Antonieta de las Nieves, si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos y en un momento dado ellos no quisieron, fue su decisión”.

Aunque la intérprete de “La Chilindrina” no quiso dar una opinión sobre el conflicto que enfrenta Florinda Meza con el hijo del creador de “El Chavo del 8” por los derechos de la vida del comediante mexicano, le gustaría tener un acercamiento con ellos.

“Yo no creo que a ella (Florinda) le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir; que ella tome la decisión que quiera, ya es suficientemente adulta para saber qué le conviene, qué puede hacer o no puede hacer.

“Que me llamen, porque a mí no me han llamado, yo no sé nada de esto, entonces espero en Dios que ésto sea un preámbulo para que yo pueda tener un contacto con ellos”.

María Antonieta explica que no volverá a aparecer en bikini, como lo hizo hace algunos meses en una publicación de sus redes sociales y comparte que en ese entonces había perdido muchos kilos por la fuerte depresión que sufrió tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández.

“Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto. Acababa yo de perder a mi esposo y fueron tres meses o más, que yo no me di cuenta qué pasaba. Huí de la realidad y adelgacé diez kilos; diez kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo, estuve mal, bastante mal, tuve que ir al doctor. Después me fui a Estados Unidos a la gira, me encontré con un restaurante cubano y los kilos que bajé ¡ya los repuse!”.

La mexicana presenta su versión del tema “Vamos a Jugar” en colaboración con Luk Vegas, con el que amadrina al cantante de country que próximamente lanzará un nuevo álbum.

