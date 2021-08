NYPD busca a padre acusado de abusar varias veces de su niña de 9 años en El Bronx

NYPD está tras la pista de Nathaniel Heard, un hombre de 58 años sospechoso de haber violado varias veces a su hija, cuando tenía 9 años de edad.

Según la policía, los abusos sucedieron en un hogar dentro de un complejo de viviendas NYCHA en El Bronx en 2015, dijo la policía ayer. No está claro por qué ahora, seis años después, es cuando el caso sale a la luz.

Heard supuestamente abusó sexualmente de su propia hija en numerosas ocasiones entre el 30 de junio y el 1 de octubre de 2015, dentro de su hogar en 2745 Schley Avenue, en el vecindario Throgs Neck, reportó Pix11. La policía publicó una foto suya ayer pidiendo ayuda del público para ubicarlo. Al momento no hubo más información disponible.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

