Pareja arrestada por dejar a su bebé en auto cerrado bajo el calor en Nueva York

La policía de Long Island arrestó a una pareja de Queens (NYC) después de que dejaron a su bebé de un año solo en un auto caliente en un estacionamiento.

Jingcai Zhou, de 34 años, y Lu Lu (28) dejaron su Mercedes Benz en un estacionamiento en Northern Boulevard en Manhasset, dijeron los detectives del condado Nassau. Su hijo de un año estaba durmiendo en un asiento trasero de bebés cuando sus padres lo dejaron para ingresar a un edificio en el área.

Más tarde, un transeúnte notó que el bebé estaba solo en el automóvil, llorando y sudando. Llamó a la policía cuando no pudo abrir la puerta. Los oficiales llegaron y encontraron al infante en aparente angustia, según los funcionarios.

Los policías rompieron una ventana y sacaron al niño del vehículo y lo llevaron a una tienda cercana para enfriarlo en el aire acondicionado. Después fue trasladado a un hospital para ser evaluado, informó Pix11.

Una investigación exhaustiva reveló que el niño estuvo solo en el automóvil durante aproximadamente una hora. Los oficiales arrestaron a los padres sin incidentes y fueron acusados de poner en peligro imprudente a un menor.

Más de 940 niños murieron en autos calientes en todo el país de 1990 a 2020, según KidsAndCars.org, organización que trabaja para sensibilizar al público y presionar para que se promulguen leyes que prevengan esas tragedias.

La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la temperatura interna de un automóvil, independientemente de si las ventanas están cerradas o abiertas, puede aumentar hasta 40 grados F en una hora, incluso si afuera el termómetro marca unos 70F (21C). La mayor parte del aumento de temperatura ocurre dentro de los primeros 15-30 minutos, y ninguna cantidad de sombra es suficiente para proteger a los niños de estos peligros, destacó FDNY.

En julio de 2019 unos gemelos hispanos de un año de edad murieron en El Bronx (NYC), luego de que su padre los olvidara en el auto al ir a trabajar. El hombre, Juan Rodríguez, se declaró culpable, pero quedó en libertad condicional, al considerarse que era víctima de estrés post traumático por ser veterano de la guerra de Irak.

