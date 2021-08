“Sangrienta rivalidad”: 13 jóvenes acusados de violencia pandillera en edificios NYCHA en Harlem

Trece miembros de la violenta pandilla callejera “Chico Gang” de East Harlem fueron acusados ayer, en una investigación conjunta de la policía de Nueva York y los fiscales.

Todos los acusados han sido detenidos, excepto el único hispano sospechoso, Isaac Rivera. Según las autoridades, la banda “Chico” había aterrorizado a los residentes de dos proyectos de vivienda pública NYCHA desde 2018.

Según las acusaciones, la banda operaba desde el complejo de vivienda pública Wagner Houses, y la violencia estaba dirigida principalmente a una pandilla rival en las cercanías de Jefferson Houses. Durante la larga investigación los detectives confiscaron numerosas armas de fuego y drogas, detalló en Twitter el detective jefe de NYPD, James Essig.

Sus miembros fueron acusados de disparar contra una docena de personas. Entre sus víctimas hubo cuatro transeúntes no vinculados al grupo, incluido un niño de 12 años. Entre los cargos destacan conspiración, intento de asesinato y asalto y posesión de armas, dijo la Fiscalía del Distrito de Manhattan en un comunicado.

Tres de los presuntos pandilleros fueron procesados ​​en un tribunal de Manhattan ayer, mientras que los demás ya estaban bajo custodia, excepto Rivera.

“Los arrestos (…) fueron específicamente dirigidos a sacar a los líderes de esta violencia de pandillas de nuestras calles”, dijo ayer el comisionado de NYPD, Dermot Shea. “Chico Gang ha mantenido rivalidades insensatas contra otras pandillas con miembros inocentes de la comunidad, incluidos niños, atrapados en el fuego cruzado. Tiene que parar”.

Los fiscales dijeron que la pandilla se comunicaba a través de mensajes de texto y en línea, usando Snapchat e Instagram, y tramando crímenes en los chats grupales y mensajes instantáneos de Facebook. “Alguien saldrá herido el sábado”, dijo un presunto miembro en un chat del 10 de marzo de 2019, citó New York Post.

“Esta acusación es una parte de nuestro trabajo para romper el ciclo de violencia que se apodera de East Harlem, ya que se recluta a adolescentes para ocupar el lugar de los pandilleros mayores y continuar con sus sangrientas rivalidades“, comentó el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., en un comunicado.

Multiple members of the “Chico Gang” from the #WagnerHouses in #Manhattan @nypd25pct, who were involved in multiple shootings, have been indicted from a year long case by Manhattan North Narcotics. Detectives confiscated numerous firearms ⬇️ and drugs during the investigation. pic.twitter.com/uCVFOb7iZH

— Chief James Essig (@NYPDDetectives) August 18, 2021