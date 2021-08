Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Francisca Lachapel compartió cómo luce después del nacimiento de Gennaro Zampogna, asegurando que está lista para el reto de recuperar el cuerpo que quiere para esta nueva etapa.

La querida presentadora de ‘Despierta América’ aclaró que no se trataba de una foto de recuerdo de jueves, sino de un ‘aquí y ahora’, con su cuerpo después de haber formado y dado vida a quien hoy es su todo: su hijo.

“Me encantaría decirles que es un #tbt😂 perooooo no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Gennaro!

Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi.

Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!💪🏽

A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!“, escribió Francisca acompañándolo de la siguiente foto, donde se muestra con ropa de ejercicio, el abdomen por fuera y al natural completamente.

Visiblemente mucho más segura desde que nació Gennaro, ya no parece dolerle lo que le digan, las malas intenciones o el bullying. Recordemos que durante el embarazo hizo un video en donde aseguró que estaba tan cansada de las críticas sobre cómo lucía en el embarazo, que hasta había pensado en cerrar sus redes sociales.

Hoy, más segura, feliz con la familia que está formando, y sabiendo que cada acto será un ejemplo para Gennaro, Francisca está lista para su nuevo reto: conseguir su mejor versión física.

Y, un día después de haber publicado el mensaje, ya comenzó la mañana caminando para hacer un buen ejercicio cardiovascular, antes de seguir con sus tareas de madre, esposa y ¡la mudanza!

Sí, entre todos los cambios también está casa nueva, así que entre Gennaro y su preparación para el regreso a ‘Despierta América’, también le tocó poner todo en cajas para su nueva aventura: pasar de un departamento a una casa enorme. ¡Felicidades Francisca!