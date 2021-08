Hispano acusado de abusar sexualmente de niños en Nueva Jersey

Richard Solís fue acusado como sospechoso de cometer múltiples delitos sexuales contra dos niños durante varios años en Nueva Jersey.

Según la Oficina del Fiscal del condado Passaic, el hombre de 46 años fue acusado el miércoles de agredir sexualmente a dos niños en una casa en Paterson entre 2008 y 2010. Uno de las víctimas tenía entre 5 y 6 años cuando ocurrieron las supuestas agresiones, mientras que el otro tenía sólo 3, detallaron las autoridades.

Solís, residente de Paterson, fue acusado de agresión sexual agravada y poner en peligro el bienestar de un menor de edad. Si es declarado culpable de todos los cargos en su contra podría ser sentenciado a entre 23 y 45 años de prisión, señaló Pix11.

La Oficina del Fiscal del condado Passaic pide a cualquier persona que tenga información adicional sobre éste u otros incidentes relacionados con esta persona que se comunique a través de la línea de consejos al 1-877-370-PCPO.

NJ man charged in sexual assault of 5-year-old and 3-year-old over several years at Paterson home, officials say

