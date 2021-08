EE.UU extendió cierre no esencial de fronteras con México y Canadá por variante delta

El gobierno de Estados Unidos extendió el cierre no esencial de las fronteras con México y Canadá y se espera que esta medida se mantenga en vigencia hasta el 21 de septiembre por el auge de la variante delta del COVID-19.

Mediante la cuenta en Twitter del Departamento de Seguridad Nacional, explicaron que se mantienen laborando para garantizar el resguardo de la reanudación de viajes por los pasos fronterizos del país.

“En coordinación con expertos médicos y de salud pública, el DHS continúa trabajando en estrecha colaboración con sus socios en los Estados Unidos e internacionalmente para determinar cómo reanudar los viajes normales de manera segura y sostenible”, señaló la agencia.

Esta limitación del paso se ha ido extendiendo cada mes desde el inicio de la pandemia del coronavirus, que inició en marzo de 2020.

To minimize the spread of #COVID19, including the Delta variant, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through September 21, while continuing to ensure the flow of essential trade and travel.

— Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021