Venezolano Miguel Cabrera dio su jonrón 500 y se unió a un selecto club de latinos en la historia de MLB [Video]

El día más especial de Miguel Cabrera finalmente llegó: este domingo “Miggy” conectó su jonrón 500 para convertirse en el vigésimo octavo pelotero en la historia de MLB en conseguir tal cifra de cuadrangulares en su carrera.

En el sexto inning, con un out y ante el zurdo Steven Matz, Cabrera conectó un batazo de línea hacia la banda contraria del Rogers Centre, en Toronto, Canadá. La pelota viajó más de 400 pies y cayó cerca del bullpen de Detroit.

Fue el desahogo para el venezolano de 38 años, que buscó su jonrón 500 durante nueve partidos, incluyendo el histórico juego de este domingo ante Toronto Blue Jays. Su sonrisa lo dijo todo. Logró unirse a un club sumamente selecto, que solo comparten los más grandes en haber jugado a este deporte.

The 28th player in MLB history to hit 500 home runs. Congrats, @MiguelCabrera! pic.twitter.com/ajmOAbVeZg — Detroit Tigers (@tigers) August 22, 2021

Su batazo fue poesía en movimiento. Apenas salió la conexión, todos en el parque sabían que era de jonrón.

FIVE. HUNDRED. Take it away Dan Dickerson! pic.twitter.com/SDpuJsk7fz — Detroit Tigers (@tigers) August 22, 2021

De inmediato, los Detroit Tigers le rindieron homenaje a Cabrera con un video especial, preparado para la ocasión, en el que fue felicitado por algunos de los miembros que ingresaron al selecto club de los 500 cuadrangulares: Albert Pujols, Alex Rodríguez, Jim Thome, Gary Sheffield y David Ortiz.

Welcome to the 500 Club, Miggy! pic.twitter.com/oFT8nGre16 — Detroit Tigers (@tigers) August 22, 2021

Numerosos ex-compañeros, managers y actuales compañeros de “Miggy” también acudieron al llamado en un día muy especial para él.

From Torii, Nick, JV, Gardy, Leyland and all of your teammates: Congrats Miggy! pic.twitter.com/BYtBqvZLOo — Detroit Tigers (@tigers) August 22, 2021

Miguel Cabrera: héroe de Venezuela

Cabrera se convirtió en el jugador 28 en la historia de MLB en alcanzar los 500 jonrones. Además, es el primero en hacerlo con la camiseta de los Detroit Tigers. De igual manera, también es el primer venezolano en lograr la mencionada marca.

En la lista de jonroneros históricos, “Miggy” está a cuatro jonrones de Eddie Murray, a nueve de Gary Sheffield y a 11 de Mel Ott. A todos los podría superar esta misma temporada.

En cuanto a los jonroneros latinos, es el sexto en sumarse al club, tras David Ortiz, Albert Pujols, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro y Manny Ramírez.

Miggy is in special company. pic.twitter.com/wOZdhpVfJH — Detroit Tigers (@tigers) August 22, 2021

Miguel Cabrera, luego de ser felicitado por todos los miembros de los Tigers, salió brevemente para recibir el cariño de los fans, que reconocieron a la historia ante sus ojos.

El oriundo de Maracay respondió devolviéndoles el respeto. Tras alcanzar los 500 jonrones, la marca más cercana en su lista de objetivos es la de los 3,000 hits.

Actualmente suma 2,955 inatrapables, y restando 36 partidos para que culmine la temporada, será difícil lograr la hazaña esta temporada. No obstante, todo es cuestión de tiempo. En el libro de registros de Cabrera aún restan maravillas por contarse.