VIDEO: Alerta en Queens por pandilla que golpea y asalta a transeúntes y dueños de negocios

El Departamento de Policía de Nueva York lanzó una alerta por un grupo de entre tres y cinco sujetos que golpea y asalta a transeúntes y dueños de negocios en Queens.

Las autoridades publicaron un video que integra varias grabaciones de los ataques de los sujetos en diferentes fechas.

“Se buscan por patrón de robo en Queens”, indica el NYPD. “En múltiples fechas en agosto del 2021, entre tres y cinco individuos desconocidos cometieron varios robos, donde golpearon a las víctimas para quitarles sus pertenencias“.

