Yordenis Ugás: el medallista olímpico cubano que pudo mandar al retiro a Manny Pacquiao

Yordenis Ugás (27-4) se quedó con el título mundial (AMB) de peso wélter cuando estuvo vacante, título que llegó a pertenecer a Manny Pacquiao (62-8-2). Y este sábado el cubano demostró que todo pasa por algo: Ugás derrotó al filipino por decisión unánime (116-112, 116-112 y 115-113) y retuvo el título con autoridad ante una leyenda viviente del deporte.

"I told you I am the champion of the WBA and I showed it tonight." 🗣 — @YordenisUgas after his win against Manny Pacquiao Buy #PacquiaoUgas PPV: https://t.co/fEC2fmRrAv pic.twitter.com/0UvaAW3zPD — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) August 22, 2021

El cubano aceptó la pelea a menos de dos semanas de la realización de la misma. La lesión de Errol Spence Jr., rival original de Pacquiao, cambió los planes. “54 milagros”, como es apodado, no defraudó: se plantó cara a cara con una pelea muy inteligente en la que la efectividad de sus golpes marcó la diferencia.

Manny Pacquiao lanzó 815 golpes, conectando apenas el 16% de ellos (130). Por su parte, el eficaz Yordenis Ugás sumó 151 conexiones de los 405 intentos que tuvo (37%).

Yordenis Ugás beat Manny Pacquiao in their welterweight showdown by unanimous decision. Ugás, who took the fight on 11 days' notice after Errol Spence Jr. had to withdraw due to injury, retained the WBA "super" welterweight title. Scores were 115-113, 116-112, 116-112. pic.twitter.com/IJcysdgHHT — Major Sports Alerts (@sports___alerts) August 22, 2021

Para Pacquiao pudo ser la última pelea de su carrera. Con 42 años y en plena carrera política en Filipinas, su nivel no es el mismo de antaño. Dio una gran exhibición de boxeo, pero aún así no le alcanzó. Y difícilmente lo vuelva a intentar.

After more than 25 years in professional boxing, it looks like Manny Pacquiao is ready to hang up his gloves. FULL STORY: https://t.co/8WJIZ1fSM3 pic.twitter.com/dYWK1V1A1s — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) August 22, 2021

Con su contundente -y sorpresivo- triunfo, Ugás escribió una bonita página en la historia del boxeo cubano. Pero caba destacar que no es la primera vez que lo hace. El púgil representó a Cuba en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Llegó a la justa olímpica como campeón nacional y campeón panamericano. En China no logró llegar a la final, pero con su boleto a las semifinales aseguró su medalla en las olimpiadas, un bronce bastante meritorio.

Dos años después inició su carrera profesional con una racha de 11 victorias consecutivas. En 2019 perdió una de las batallas más importantes de su carrera, pues peleó por el título de la WBC.

Posteriormente encadenó cuatro victorias consecutivas -incluyendo esta sobre Pacquiao-, ganando el cinturón mencionado previamente.

Con 35 años, aún tiene muchos más desafíos por delante. El próximo: Errol Spencer Jr. Yordenis Ugás lo mencionó tras vencer a “Pac-Man”. Le deseó pronta recuperación al estadounidense, así como también expresó su objetivo de enfrentarlo: “Él es el próximo en la lista“, aseguró.

Yordenis Ugás sabe que este es su momento. Aún resta historia por escribir.