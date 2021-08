Andrew Velásquez: el hispano consentido de El Bronx que está viviendo un sueño con los Yankees

Andrew Velásquez está cumpliendo un sueño que tuvo desde niño: defender la camiseta de los New York Yankees. El campocorto de 27 años con raíces puertorriqueñas es oriundo de El Bronx, y por ende se ha convertido en uno de los consentidos por la afición que apoya al conjunto más ganador en la historia de la MLB.

El 9 de agosto, Velásquez fue llamado a las Grandes Ligas por los Yankees para suplir la baja del venezolano Gleyber Torres, quien se lesionó.

El hispano tuvo un pasado corto con otras organizaciones en MLB, pero jugar por primera vez con la camiseta de su equipo fue como debutar, e incluso mejor. Significó cumplir un sueño.

Y llegó para quedarse. En su primer partido le regaló a los fanáticos una joyita a la defensiva en el partido más picante del béisbol: Yankees vs Red Sox. Su excelente jugada acabó con una amenaza de Boston y aseguró el triunfo de los Bombarderos. Esa fue su carta de presentación.

ANDREW VELASQUEZ THE DAMN BRONX KID CAME TO PLAY pic.twitter.com/C9JbA9wZpn

Desde entonces ha mezclado grandes actuaciones en la defensa con un decente bateo, especialmente en sus últimos siete partidos, en los que promedia .333 de average. Ha dado nueve hits en 37 turnos, con un jonrón y nueve carreras impulsadas.

Los Yankees están viviendo su mejor momento desde que comenzó la temporada a la vez que el chico que vive a pocos kilómetros del estadio le inyecta energía y pasión a su sueño despierto.

Dos días atrás vivió uno de los mejores momentos de su vida: dar un jonrón en el Yankee Stadium en presencia de su familia.

Su historia es inspiradora.

The hometown kid @squid718 hit his first career home run with his family cheering him on. This is awesome. pic.twitter.com/8KpW9LBo0R

— MLB (@MLB) August 21, 2021