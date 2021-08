Familia rota: Julio César Chávez confesó que sus hijos no le hablan por culpa de Saúl “Canelo” Álvarez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En una entrevista con Yordi Rosado, Julio César Chávez contó muchas anécdotas de su vida, así como también explicó situaciones que vive en el presente. No es ningún secreto la tormentosa relación que “El Gran Campeón” ha tenido con sus hijos a lo largo de los años, y al parecer en la actualidad el panorama no es el mejor. Saúl “Canelo” Álvarez sería el culpable.

En el evento “Tributo a los Reyes”, el boxeo mexicano vivió uno de los momentos más emotivos de la historia. Chávez y Canelo compartieron en el mismo ring durante varios minutos para clausurar el evento que cerró con la carrera del “César del Boxeo”.

Julio César Chávez invitó al mejor boxeador mexicano de la actualidad a subirse al ring. De alguna manera, se percibió como un paso de antorcha entre dos leyendas de la disciplina.

Este hecho habría desencadenado el impasse entre Chávez y dos de sus hijos: Omár Chávez y Julio César Chávez Jr. Sus herederos se molestaron por no subir con él en su velada de despedida.

“Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo,que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan”, explicó.

Chávez añadió que la decisión de subir al Canelo Álvarez al ring no fue intencional, para hacer molestar a sus hijos. Sin duda alguna, el encuentro pasó a la historia. Los fanáticos del boxeo nunca lo olvidarán. Y para bien o para mal, “El Gran Campeón” tampoco.