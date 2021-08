Inauguran ruta histórica de ferry entre Staten Island y Midtown Manhattan, y anuncian otra a Coney Island

NYC Ferry inauguró ayer la primera ruta en la historia que conecta a Staten Island con Midtown (Pier 79, 39th west St) en Manhattan, a un costo de $2.75 dólares por viaje, una alternativa a la línea gratuita tradicional que parte del Distrito Financiero.

Aunque el sistema de ferries de la Alcaldía tiene problemas fiscales, hay otra segunda expansión programada para llegar hasta Coney Island (Brooklyn) a finales de este año, acotó Gothamist.

La nueva ruta a Staten Island por el río Hudson no es directa desde Midtown, sino hace una parada breve en Battery Park City, extremo sur de Manhattan. En ese sentido coincide con el tradicional ferry gratuito anaranjado que, según las autoridades, no satisface las necesidades de transporte público de la ciudad.

“Esto no es una panacea, y no nos lleva a la equidad del transporte masivo, pero seguro que ayuda a mucha gente. Reduce sus desplazamientos y les devuelve gran parte de sus vidas”, dijo el presidente del condado Staten Island, Jimmy Oddo, en la inauguración.

Aunque cuenta con menos frecuencias, la nueva ruta viaja entre Staten Island y Battery Park City en aproximadamente 18 minutos, siete menos que el viaje gratuito tradicional que opera las 24 horas al terminal de Whitehall del Bajo Manhattan. Y desde Midtown West a Staten Island, el trayecto dura 30 minutos.

Los expertos en transporte han advertido que los fuertes subsidios requeridos para mantener bajos los precios de NYC Ferry ($2.75 dólares) no son sostenibles, particularmente a medida que el sistema continúa expandiéndose y cuesta unos $637 millones al año, según New York Post. En 2019, los transbordadores recibieron un subsidio de más de $10 por viaje, aproximadamente diez veces más que el NYC Transit System.

Tanto el alcalde como el NYC Economic Development Corporation (EDC) han defendido este sistema de tránsito fluvial y su modelo de financiación. Señalan que el número de pasajeros ha vuelto al 75% de los totales previos a la pandemia, cuando todo NYC Ferry prestaba servicios a unos 6 millones de personas por año. Eso está a la par con muchas líneas de autobuses de la MTA y aproximadamente equivalente a la cantidad de pasajeros que usan el sistema de Metro de la ciudad en un solo día. Según proyecta la alcaldía, NYC Ferry debería transportar 11 millones de pasajeros anuales para 2023.

La anunciada segunda expansión a finales de este año ha generado su propia controversia, ya que varios líderes locales han criticado la construcción del terminal del ferry en Coney Island Creek, área notoriamente contaminada.

We are excited to announce that our new St. George route is now in service! 🎉⁠

⁠

This route transports commuters from Staten Island to Midtown West in 35 minutes, with a stop in Battery Park City along the way.⁠

⁠

Plan your commute now using the #NYCFerry app! pic.twitter.com/81TxRllE57

— NYC Ferry (@NYCferry) August 23, 2021