Joven policía mató a su mejor amigo en Nueva York: cinco disparos con arma de NYPD

Errick Allen, joven que siendo oficial novato de NYPD supuestamente mató el año pasado a tiros a su mejor amigo en Long Island, fue acusado de homicidio en segundo grado el viernes.

Allen (28) estaba fuera de servicio cuando supuestamente le disparó cinco veces a Christopher Curro (25) con su arma de fuego emitida por NYPD, la noche del 12 de mayo de 2020, durante una discusión. De inmediato fue suspendido y luego despedido por la policía de Nueva York.

A Allen lo procesaron el viernes en la corte del condado Nassau por el tiroteo afuera de una casa en Farmingdale. Fue puesto en prisión preventiva en el momento de su lectura de cargos y debe regresar a la corte el 23 de septiembre. Se enfrenta a un mínimo de 25 años de prisión si es declarado culpable.

Mensajes de texto indicaron que los dos hombres estaban discutiendo antes de que Allen supuestamente baleara a su amigo de infancia cinco veces a quemarropa, incluidas dos en la cabeza, según documentos judiciales.

Allen, quien sólo había sido policía durante siete meses al momento del crimen, afirmó que había disparado en defensa propia y que fue atacado antes de abrir fuego. El año pasado, Robert Schwartz, juez interino de la Corte Suprema, dijo que el argumento de la defensa era convincente y acordó establecer una fianza de $500 mil dólares en lugar de mantener a Allen bajo custodia.

Pero la fiscalía general de NY no está de acuerdo. “Confiamos en que nuestros oficiales de policía protegerán la seguridad de los neoyorquinos, pero en cambio este acusado supuestamente traicionó ese deber y usó su arma de servicio para acabar con la vida de otro hombre“, dijo el viernes la fiscal general del estado, Letitia James, en un comunicado de prensa.

Bajo una orden ejecutiva de 2015, la fiscalía estatal maneja todos los casos en los que la policía está involucrada con la muerte de un civil desarmado, acotó New York Post.

